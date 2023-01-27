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  • Kahveye sığınan köpeği acımasızca sopayla dövdü. Çevredekiler hiçbir şey olmamış köpeğin dayak yemesini izledi

Kahveye sığınan köpeği acımasızca sopayla dövdü. Çevredekiler hiçbir şey olmamış köpeğin dayak yemesini izledi

Rize'de bir hayvana şiddet olayı yaşandı. Bir kişi kahvehaneye sığınan köpeğe değnekle defalarca vurdu. Köpeğin acımasızca dövülme anları kameraya yansıdı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 13:44
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Sokak köpeğine defalarca sopayla vurdu

Kahveye sığınan köpeği acımasızca sopayla dövdü. Çevredekiler hiçbir şey olmamış köpeğin dayak yemesini izledi
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İHA'nın haberine göre, Rize Merkez'e bağlı Gülbahar Mahallesinde sopalı bir kişi, kahvehaneye sığınan köpeği acımasızca dövme anları kameralara yansıdı.

Olay, Gülbahar Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede saat 15.39 sıralarında meydana geldi.

Kendisini kovaladığı için mahallede bulunan bir kahvehaneye sığınan sokak köpeğini gören A.Ç. isimli kişi elindeki poşetleri yere bırakmasının ardından diğer elinde bulunan sopayı köpeğe doğru fırlattı.

Sopayı fırlatmasıyla korkan köpek masanın altına girdi.

ACIMASIZCA DEFALARCA SOPAYLA VURDU

Masanın altında sıkışan sokak köpeğine defalarca acımasızca sopayla vuran A.Ç'yi bir süre izleyen vatandaşlardan birisinin müdahalesinin ardından köpek bulunduğu yerden kaçtı. Kaçan köpeği kovalamaya devam eden şahıs, daha sonrasında hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrıldı. 

ÇEVREDEKİLER KÖPEĞİN DAYAK YEMESİNİ İZLEDİ

Sokak köpeğine acımasızca saldıran cani anbean güvenlik kameralarına yansırken çevredeki vatandaşların tepki göstermeden köpeğin dayak yemesini izlemesi ise dikkat çekti.

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Tomi
27.01.2023 14:38
O kahvehaneye giden insanların hiç mi vicdanı yok acaba ?.  
 
NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE
27.01.2023 14:34
Boşuna dememişler insanları tanıdıkca hayvanları daha çok sever oldum.inşallah sende evsiz kalırsın o cana hiçmi acımadın,ellerin kırılır inşallah.bu zavallı canlara yaşam alanı bırakmadık  
 
mmt
27.01.2023 14:31
o köpek daha şerefli bence.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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