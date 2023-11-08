Vitor Pereira'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Real Madrid'in genç milli yıldızı Arda Güler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Vitor Pereira'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler

Editör: Oğuz Yörük

İki dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran teknik direktör Vitor Pereira, Marca gazetesine Arda Güler ile ilgili açıklamalar yaptı.

Portekizli teknik adam, Arda Güler ile ilgili, "Arda özel biri ve 16 yaşında bile çok özeldi. Her antrenmanda sana 'Bana şans verecek birine ihtiyacım var' der gibi bakardı. Antrenman bitse bile sahadan çıkmak bilmezdi.'' ifadelerini kullandı.

Pereira'nın diğer açıklamaları şu şekilde;

''BİR DÖNEME DAMGA VURACAK''
''Arda Güler ise taktiksel olarak çok zeki bir oyuncu ve hem hücumda hem de savunmada görevlerinin ne olduğunu çok net biliyor. Çok mütevazi bir çocuk ve harika bir oyunculuğa sahip. Büyük bir öğrenme arzusu var. Çizgiye yakın oynayacak bir oyuncu değil, çünkü o bir driplingci değil. Ancak içeride oynarken, her şeyi yapabilir.

Kısa alanlarda, çizgiler arasında nasıl oynanacağını bilir. İçeride, orta saha oyuncusu olarak veya sahte kanat oyuncusu olarak, her zaman iç tarafa doğru oynayabilir. Arda pas yapan ve soru işaret bırakmayan bir oyuncu. Az ya da çok zaman alabilir bilemiyorum ancak bir döneme damga vuracak. Real Madrid'in değer verdiği kalite ve kişilikli yapısı onu dünya çapında önemli bir oyuncu haline getirecek.''

''JAMES RODRIGUEZ'E BENZİYOR''
"Biraz benzer görünüyorlar. Arjantin'den gelen James çok teknik bir oyuncuydu, son paslarda ve çizgiler arasında oynamada oldukça kaliteliydi ancak savunma seviyesinde o kadar kendini adamış değildi ve bu buna alışması biraz zaman aldı. Arda Güler ise taktiksel olarak çok zeki bir oyuncu ve hem hücumda hem de savunmada görevlerinin ne olduğunu çok net biliyor.''

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