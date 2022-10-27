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Pes dedirten olay! Kendini polis olarak tanıttı: Yabancıları hedef aldı

İstanbul'da kendini komiser yardımcısı olarak tanıtan dolandırıcı, yabancılara ikametgah izni vaadinde bulundu. Polis şikayetler üzerine dolandırıcıyı yakaladı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 13:53
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Pes dedirten olay! Kendini polis olarak tanıttı: Yabancıları hedef aldı

Pes dedirten olay! Kendini polis olarak tanıttı: Yabancıları hedef aldı
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Sosyal medya hesabı üzerinden polis üniformasıyla fotoğraf paylaşan, kendisini komiser yardımcısı olarak tanıtan ve yabancı uyruklulara ikamet izni çıkartacağını söyleyen M.D.'nin yöntemi "pes" dedirtti. Sosyal medyada meydana gelen dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin polis üniforması ile yabancıları tuzağa düşürdüğünü tespit etti.

 

KOMİSER YARDIMCISI ÜNVANIYLA TANITMIŞ
Kişisel sosyal medya hesabından kendisini emniyet mensubu olarak tanıtan ve görüştüğü kişilere "Komiser Yardımcısı" olduğunu söyleyen M.D. adlı 48 yaşındaki dolandırıcıyı yakın takibe alan ekipler, zanlının ülkede bulunan geçici yabancılara ikamet izni çıkarttığını tespit etti.

 

Polis üniformasıyla fotoğraf paylaştı! 'Komiser yardımcısı' ilanıyla "Pes" dediren dolandırıcılık

 

RÜTBELİ ÜNİFORMA VE TELSİZ EVE GEÇİRİLDİ 
Çalışmalarını derinleştiren polis, görüntülerde yer alan “Komiser Yardımcısı” üniformalı şüphelinin yakalanması için dün Şişli Feriköy’deki evine operasyon düzenledi. Baskında M.D. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, görüntülerde yer alan 1 adet rütbeli polis üniforması ve telsiz ele geçirildi.

 

ÇOK SAYIDA YABANCI DOLANDIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Emniyet ekiplerince yapılan araştırmalarda, şüpheli M.D.'nin kendisini "Komiser Yardımcısı" unvanıyla ve İl Göç İdaresi ile irtibatlı olarak tanıttığı, ikamet alma işlemlerine aracılık etme vaadiyle çok sayıda yabancıyı dolandırdığı belirlendi.
 

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