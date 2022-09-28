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Polislere verilecek promosyon belli oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesinin karara bağlandığını duyurdu. Promosyon peşin ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ödenecek.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 14:37
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Peşin ödenecek. Polislere verilecek promosyon belli oldu

Polislere verilecek promosyon belli oldu
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Polislere verilecek promosyon miktarı netleşti.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

Teşkilatımızın maaş Promosyon protokolü, 18.03.2022 tarihinde 5 yıllık süre için Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş ile imzalanmıştı.
Bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 TL olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında artırılması şartı getirilmişti.

Ancak 2022 yılında memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmelergerçekleştirilmiş ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girilmiştir. Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27.000 TL ödenmesi karara bağlanmıştır.

Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan
promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir. Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır.

Vakıfbank Yönetim Kuruluna, Vakıfbank Genel Müdürüne ve protokol görüşmelerini gerçekleştiren heyetlere, Türk Polis Teşkilatı adına çok teşekkür ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Ozgul seyki
28.09.2022 16:06
Bence az miktar birde aylık vermesinler toplu verinde bir dertlerine çare olsun  
 
Yalnız kurt
28.09.2022 15:35
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan dile getirdi, birde bu yüzden hakarete uğradı, şimdi AKP yaptı. Polislerimize hayırlı olsun.  
 
Dadaş
28.09.2022 14:53
Polise yapılan jest hayırlı olsun.Polis bizim canımız ciğerimiz ancak bu işin formülü ne ise emekliyede yapılması lazım.Verilen maaş üzerinden oranlanıyorsa emekliyede aldığı maaş üzerinden oranlansın  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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