Farah Zeynep Abdullah'ın ' seçmece domates' yorumuna Pınar Altuğ'dan yanıt

Farah Zeynep Abdullah'ın başlattığı 'seçmece domates' tartışmasına Pınar Altuğ da dahil oldu. Son olarak Bergen filminde rol alan Farah Zeynep Abdullah "Başrol erkeklerinin yanına domates seçer gibi kadın oyuncuları seçiyorlar" sözleriyle gündeme oturdu. Pınar Altuğ, Abdullah'ın sözleri hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Katıldığı bir etkinlikte kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Altuğ ilk olarak son zamanlarda ailesiyle birlikte çıktığı karavan tatillerinden bahsetti. Ailesiyle birlikte sık sık İstanbul'dan uzaklaşan ve kamp yaparak daha izole bir hayat yaşadığı bilinen Pınar Altuğ, karavan hayatına iyice adapte olduklarını belirterek, "Yazın denizde, kışın kamptayız. Yağmur (Atacan) olmadığı sürece hafta sonları karavandayız. Arkadaşlarıma da bunu aşıladım, dört karavan olduk. Çok keyifli geçiyor" dedi.

Pınar Altuğ, Farah Zeynep Abdullah'ın sözlerine istinaden şunları söyledi:

"Neye göre seçtiklerini bilemem. Sonuçta cast böyle seçilir. Bir karakter yaratırsınız, 'Bu karakteri Pınar güzel oynar' dersiniz. Önce kadını seçersiniz, sonra yanına kim olur bakarsınız. Sevgili veya karı-koca oynatacaksanız, görselde bir iş yapıyorsanız ister istemez göze de hitap edersiniz. O kadının yanında iyi uyum sağlayacak bir adam arayabilirsiniz. Bu bana ters gelmiyor. Eğer yetenek aranıyorsa o da yapımcıya düşer. Ne kadar unutulmazsanız o kadar tercih ediliyorsunuz. Bu bir kısır döngü" dedi.

Pınar Altuğ sözlerini, "Herkesin bir dönemi var. Ben 30 senedir varım. Sürekli dizide oynamıyor olabilirim. Benim de başka işlerim var, ben bir televizyoncuyum. Gece yayını sunuyorum, yarışma tarzı işleri sunuyorum, günlük hayatta törenler sunuyorum. Hep ortada olmak gibi bir iddiam yok. Zaten o çok hasta bir ruha dönüşür" şeklinde sürdürdü.