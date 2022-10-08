8 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Farah Zeynep Abdullah'ın ' seçmece domates' yorumuna Pınar Altuğ'dan yanıt

Farah Zeynep Abdullah'ın ' seçmece domates' yorumuna Pınar Altuğ'dan yanıt

Bergen sahne adıyla bilinen arabesk sanatçısı Belgin Sarılmışer'in hayatını anlatan filmdeki performansıyla öne çıkan Farah Zeynep Abdullah'ın "Başrol erkeklerin yanına domates seçer gibi kadın oyuncuları seçiyorlar" sözlerine Pınar Altuğ'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 22:04
Takip Et

Kadın oyuncular için seçmece domates benzetmesi yapan Farah Zeynep Abdullaha Pınar Altuğdan yanıt geldi

Farah Zeynep Abdullah'ın ' seçmece domates' yorumuna Pınar Altuğ'dan yanıt
+
Aa
-

Farah Zeynep Abdullah'ın başlattığı 'seçmece domates' tartışmasına Pınar Altuğ da dahil oldu. Son olarak Bergen filminde rol alan Farah Zeynep Abdullah "Başrol erkeklerinin yanına domates seçer gibi kadın oyuncuları seçiyorlar" sözleriyle gündeme oturdu. Pınar Altuğ, Abdullah'ın sözleri hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. 

Katıldığı bir etkinlikte kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Altuğ ilk olarak son zamanlarda ailesiyle birlikte çıktığı karavan tatillerinden bahsetti.  Ailesiyle birlikte sık sık İstanbul'dan uzaklaşan ve kamp yaparak daha izole bir hayat yaşadığı bilinen Pınar Altuğ, karavan hayatına iyice adapte olduklarını belirterek, "Yazın denizde, kışın kamptayız. Yağmur (Atacan) olmadığı sürece hafta sonları karavandayız. Arkadaşlarıma da bunu aşıladım, dört karavan olduk. Çok keyifli geçiyor" dedi.

Pınar Altuğ, Farah Zeynep Abdullah'ın sözlerine istinaden şunları söyledi:

"Neye göre seçtiklerini bilemem. Sonuçta cast böyle seçilir. Bir karakter yaratırsınız, 'Bu karakteri Pınar güzel oynar' dersiniz. Önce kadını seçersiniz, sonra yanına kim olur bakarsınız. Sevgili veya karı-koca oynatacaksanız, görselde bir iş yapıyorsanız ister istemez göze de hitap edersiniz. O kadının yanında iyi uyum sağlayacak bir adam arayabilirsiniz. Bu bana ters gelmiyor. Eğer yetenek aranıyorsa o da yapımcıya düşer. Ne kadar unutulmazsanız o kadar tercih ediliyorsunuz. Bu bir kısır döngü" dedi.

Pınar Altuğ sözlerini, "Herkesin bir dönemi var. Ben 30 senedir varım. Sürekli dizide oynamıyor olabilirim. Benim de başka işlerim var, ben bir televizyoncuyum. Gece yayını sunuyorum, yarışma tarzı işleri sunuyorum, günlük hayatta törenler sunuyorum. Hep ortada olmak gibi bir iddiam yok. Zaten o çok hasta bir ruha dönüşür" şeklinde sürdürdü.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
1
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
2
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
3
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
4
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
5
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
6
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
﻿Süper Lig hakemi ameliyat oldu
7
﻿Süper Lig hakemi ameliyat oldu
﻿Süper Lig hakemi ameliyat oldu
﻿Konya'da inşaat boşluğuna düşen işçi yaralandı
﻿Konya'da inşaat boşluğuna düşen işçi yaralandı
﻿Konya'da inşaat boşluğuna düşen işçi yaralandı
﻿Zafer Partisi Başkanlık Divanı belli oldu
﻿Zafer Partisi Başkanlık Divanı belli oldu
﻿Zafer Partisi Başkanlık Divanı belli oldu
﻿Çin, CentiSpace-1 test uydularını fırlattı
﻿Çin, CentiSpace-1 test uydularını fırlattı
﻿Çin, CentiSpace-1 test uydularını fırlattı
﻿İki aylık bebeğini bıçaklayarak öldüren anne tutuklandı
﻿İki aylık bebeğini bıçaklayarak öldüren anne tutuklandı
﻿İki aylık bebeğini bıçaklayarak öldüren anne tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.