Kaan Yıldırım Pınar Deniz'i öve öve bitiremedi. Sevgilisinin film galasına katıldı

Editör: Özlem KIRAL

Oyuncu Kaan Yıldırım, önceki gün sevgilisi Pınar Deniz'in rol aldığı ‘Karanlık Gece’ filminin Harbiye Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda yapılan galasına katıldı.

Filmi ilk kez izleyeceğini söyleyen Yıldırım, aşkını öve öve bitiremedi. Kaan Yıldırım “Pınar'ı çok seviyorum, çok başarılı buluyorum. Onu ekranda izlemeye doyamıyorum" dedi

Galaya katılarak sevgilisini yalnız bırakmayan Kaan Yıldırım, basın mensuplarıyla bir araya gelerek; "Çok merak ediyorum bu filmi. Birçok ödül aldı. Pınar Deniz'i izlemek benim için çok büyük bir keyif" ifadelerini kullandı.