Pirzolanın kilosu 400 TL oldu. Alanım ekonomi neticesi ortada

2023’te de 26 bin lirayı bulan yoksulluk sınırının yanından dahi geçemeyen asgari ücretle yaşamaya mahkûm edilen halk alım gücünün düşmesinden, esnaf ise yeni yılın yeni hayal kırıklıklarıyla gelmesinden şikâyetçi.

Enflasyonla mücadele kapsamında birçok süper market ürün fiyatlarını bir süreliğine sabitlemişti. Ancak ne yazık ki bu indirimler tüm ürünler için geçerli değil.

Vatandaşlar tarafından bir markette kaydedilen görüntüde kuzu pirzolanın fiyatının etikette 399,95 TL olduğu görülüyor.

“BENİM ALANIM EKONOMİ”

Sosyal medyada yayılan görüntü akıllarla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün akşam TRT yayınında kullandığı sözleri getirdi.

Erdoğan, düşük faiz mesajı vererek, "Dünyada faizi sürekli yükselttiler. Ben de tam aksine faizi indirmenin mücadelesini verdim. Şu anda bizde faiz yüzde 9 bunu daha da düşüreceğiz.

Faiz ve enflasyon doğru orantılıdır. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Buna inanmayanlar olabilir, ben böyle inanıyorum. Alansa benim alanım da ekonomi ve neticesi ortada." demişti.