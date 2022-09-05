5 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Diyanet'e AKP ve MHP seçmeninden büyük şok. 'Piyasada fiyatları Allah belirliyor' görüşüne bakın ne yanıt verdiler

Diyanet'e AKP ve MHP seçmeninden büyük şok. 'Piyasada fiyatları Allah belirliyor' görüşüne bakın ne yanıt verdiler

MetroPOLL Araştırma, Diyanet İşleri Başkanlığının, “Piyasada fiyatları belirleyen Allah'tır görüşünü ciddiye alıyor musunuz?'" sorusu yöneltildi. AKP ve MHP seçmeninin verdiği yanıt ise Ali Erbaş’ı üzecek cinsten.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 14:52
Takip Et

'Piyasada fiyatları Allah belirliyor' görüşüne bakın ne yanıt verdiler. Diyanet'e AKP ve MHP seçmeninden büyük şok

Diyanet'e AKP ve MHP seçmeninden büyük şok. 'Piyasada fiyatları Allah belirliyor' görüşüne bakın ne yanıt verdiler
+
Aa
-

MetroPOLL Araştırma, Türkiye'nin Nabzı ağustos ayı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 13-17 Ağustos tarihleri arasında 28 ilde 1717 kişi ile gerçekleştirilen ankette, yurttaşlara, "Diyanet İşleri Başkanlığının "Piyasada fiyatları belirleyen Allah'tır' görüşünü ciddiye alıyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Buna göre, yurttaşların yüzde 10,1 "Evet" derken yüzde 85'i "Hayır" yanıtını verdi. Fikrim yok/ cevap yok diyenlerin oranı ise 4.9 oldu.

"Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna göre dağılımda ise AKP seçmenin yüzde 69,1'i "Hayır" dedi. "Evet" diyenlerin oranı ise yüzde 22,5 oldu. MHP seçmenin yüzde 15,1'i "Evet" yanıtını verirken yüzde 81,5'i "Hayır" dedi.

MetroPOLL Araştırma kurucusu Özer Sencar sosyal medya hesabı Twitter'dan anketin sonucunu,"Piyasadaki fiyatları Allah belirlemez. Piyasa şartları ve insanlan/kurumlar belirler. Bu açıklamalarla  yaşanan ekonomik krizin sorumlusu iktidar değildir denmeye çalışılıyor. Seçmenlerin yüzde 85’i de bu açıklamayı ciddiye almıyor." şeklinde değerlendirdi.

İşte o anket:

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Sakallı Celal
5.09.2022 15:57
Tövbe haşa bu Allah’ta hep müslümanlarla uğraşıyor hristiyanlar yahudiler dinsizler budistler teknolojide en ileri noktada onlarda refah,adalet var müslümanlar ise birbirini içerde ve dışarda yiyor  
 
Türkiye Türklerindi.
5.09.2022 15:20
Siz bu oranlara seviniyor musunuz? Bak abi böyle bir soru için yüzde 10 çok ama çok yüksek bir oran  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Maaş promosyonu için sevindiren haber. Çalışmalar başladı
1
﻿Maaş promosyonu için sevindiren haber. Çalışmalar başladı
﻿Kaçırdıkları genç kızı 7 yıl kutuya hapsettiler. Ayrıntılar kan dondurdu
2
﻿Kaçırdıkları genç kızı 7 yıl kutuya hapsettiler. Ayrıntılar kan dondurdu
﻿Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz illeri açıklandı. İşte sonuçlar
3
﻿Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz illeri açıklandı. İşte sonuçlar
﻿Somer şefin sakalsız hali ortaya çıktı O pozu gören hayranları çok şaşırdı
4
﻿Somer şefin sakalsız hali ortaya çıktı O pozu gören hayranları çok şaşırdı
﻿Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. “Eşi görülmemiş bir meydan okuma”
5
﻿Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. “Eşi görülmemiş bir meydan okuma”
﻿AKP bir dönem daha kalırsa bakın neler olacak. Korku filmlerini andıran senaryoyu bizzat Hükümet açıkladı
6
﻿AKP bir dönem daha kalırsa bakın neler olacak. Korku filmlerini andıran senaryoyu bizzat Hükümet açıkladı
﻿Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
7
﻿Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
﻿Ayşe Tükrükçü ve Alper Uruş'a "Altın Kalem Ödülü"
﻿Ayşe Tükrükçü ve Alper Uruş'a
﻿Ayşe Tükrükçü ve Alper Uruş'a "Altın Kalem Ödülü"
﻿Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
﻿Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
﻿Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
﻿Dikili'de kültür, edebiyat ve sanat rüzgârları esti
﻿Dikili'de kültür, edebiyat ve sanat rüzgârları esti
﻿Dikili'de kültür, edebiyat ve sanat rüzgârları esti
﻿Fenerbahçe'de Crespo inanılmazı başardı
﻿Fenerbahçe'de Crespo inanılmazı başardı
﻿Fenerbahçe'de Crespo inanılmazı başardı
﻿Bu muhtar alkışlanır. 40 çocuğu evlendirmekten kurtardı
﻿Bu muhtar alkışlanır. 40 çocuğu evlendirmekten kurtardı
﻿Bu muhtar alkışlanır. 40 çocuğu evlendirmekten kurtardı
﻿Konya’da pitbull besleyen şahsa 14 bin 982 lira ceza
﻿Konya’da pitbull besleyen şahsa 14 bin 982 lira ceza
﻿Konya’da pitbull besleyen şahsa 14 bin 982 lira ceza
﻿Gürcistan'da yaşanan saldırı skandalının perde arkasını Furkan Korkmaz açıkladı
﻿Gürcistan'da yaşanan saldırı skandalının perde arkasını Furkan Korkmaz açıkladı
﻿Gürcistan'da yaşanan saldırı skandalının perde arkasını Furkan Korkmaz açıkladı
﻿İstanbul Üniversitesi 15 personel alacak
﻿İstanbul Üniversitesi 15 personel alacak
﻿İstanbul Üniversitesi 15 personel alacak
﻿Bankadan inanılmaz hata: Hesabına 50 milyar dolar yattı! Dünyanın en zengin listesinden düşüşü kısa sürdü
﻿Bankadan inanılmaz hata: Hesabına 50 milyar dolar yattı! Dünyanın en zengin listesinden düşüşü kısa sürdü
﻿Bankadan inanılmaz hata: Hesabına 50 milyar dolar yattı! Dünyanın en zengin listesinden düşüşü kısa sürdü
﻿Anne ve babalara çocuklarının eğitiminde ilk gün rehberi
﻿Anne ve babalara çocuklarının eğitiminde ilk gün rehberi
﻿Anne ve babalara çocuklarının eğitiminde ilk gün rehberi
﻿İngiltere'nin yeni Başbakanı belli oldu
﻿İngiltere'nin yeni Başbakanı belli oldu
﻿İngiltere'nin yeni Başbakanı belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.