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Hilal Altınbilek’in gizemli sevgilisi bakın kim çıktı

Yazar Metin Hara’dan ayrılan oyuncu Hilal Altınbilek, önceki gece gizemli erkek arkadaşıyla objektiflere yansımıştı. Altınbilek'in sevgilisinin kimliği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 12:16
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Hilal Altınbilek’in gizemli sevgilisi tanıdık çıktı!

Hilal Altınbilek’in gizemli sevgilisi bakın kim çıktı
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Yazar Metin Hara'dan geçtiğimiz aylarda ayrılan Hilal Altınbilek, yeni bir aşka yelken açtı. 

Hilal Altınbilek’in 2021’de aşk yaşamaya başladığı Metin Hara ile evleneceği söyleniyordu. Ancak ikili, eylül ayında yollarını ayrıldı. Oyuncu, Metin Hara’yı çabuk unuttu ve yeni bir maceraya yelken açtı.

YENİ AŞK

Oyuncu Hilal Altınbilek, iş insanı Mehmet Can Uzun ile yeni bir aşka yelken açtı. Önceki akşam Etiler’de bir mekandan el ele çıkan ikili, flaşlar patlayınca büyük şaşkınlık yaşadı.

KÖŞE KAPMACA OYNADI

Mehmet Can Uzun bunun üzerine mekana geri dönüp gizlendi. Hilal Altınbilek bir süre bekledi, sonra VİP minibüsüne bindi. Restoran yakınındaki sokaklarda aracıyla 5 tur attı. Ama son gözdesini dışarı çıkmaya ikna edemedi.

Mehmet Can Uzun bir süre sonra gizlice çıkıp izini kaybettirdi.
 

 

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