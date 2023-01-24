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  • Apple yüzde 25'e çıkarmayı planlıyor. Hindistan Ticaret Bakanı Goyal’dan Apple ile ilgili ilginç açıklama

Apple yüzde 25'e çıkarmayı planlıyor. Hindistan Ticaret Bakanı Goyal’dan Apple ile ilgili ilginç açıklama

Hindistan Ticaret Bakanı Goyal, Apple üretiminin yüzde 5-7'sini oluşturan Hindistan'daki üretim payını %25'e çıkarmayı planladığını belirtti.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 10:23
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Piyush Goyal Apple'ın üretimini yüzde 25 artıracağını açıkladı

Apple yüzde 25'e çıkarmayı planlıyor. Hindistan Ticaret Bakanı Goyal’dan Apple ile ilgili ilginç açıklama
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Hindistan'ın Ticaret Bakanı Piyush Goyal, Apple Inc'in üretiminin yüzde 5-7'sini oluşturan Hindistan'daki üretim payını %25'e çıkarmayı planladığını duyurdu.

Reuters'da yer alan habere göre; Apple, Beijing ile Washington arasındaki gerilim ve Çin'deki koronavirüs kaynaklı kısıtlamalar ve tecrit uygulamalarının üretimi aksatmasının ardından Çin'e alternatif arıyordu.

"EN SON MODELLER HİNDİSTAN'DA PİYASAYA SÜRÜLMÜŞTÜ"

Goyal bir konferansta yaptığı açıklamada, "Apple, bir başka başarı öyküsü. Apple'ın üretimi içinde Hindistan'ın payı %5-7 civarında. Yanılmıyorsam, buradaki üretim paylarını %25'e çıkmayı hedefliyorlar. Hindistan'da üretilen en son modelleri Hindistan'dan piyasaya sürdüler" açıklamalarında bulundu. 

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