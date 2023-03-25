Poco C51’in özellikleri belli oldu. Yakında piyasada olacak

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, telefon Redmi A2 Plus'ın yeniden adlandırılmış versiyonu olarak gelecek.

Cihazın 6.52 inç IPS HD+ ekran, MediaTek Helio G36 işlemci, 2 GB RAM, 32 GB depolama alanı ve 10W şarj destekli 5.000 mAh batarya içereceği söyleniyor.

ÖZELLİKLERİ

Poco'nun yeni akıllı telefonu kutudan Android 13 (Go Edition) yüklü şekilde çıkacak. Ayrıca 8 megapiksel çift arka kamera ve 5 megapiksel ön kamera içerecek.

Cihazın siyah, mavi ve yeşil olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunulacağı da gelen haberler arasında.