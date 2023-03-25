25 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Poco C51’in özellikleri belli oldu. Yakında piyasada olacak

Çok yakında tanıtılacak Poco C51 telefon modelinin özellikleri açıklandı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 14:58
Takip Et

Poco C51 telefon modelinin özellikleri sızdı

Poco C51’in özellikleri belli oldu. Yakında piyasada olacak
+
Aa
-

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, telefon Redmi A2 Plus'ın yeniden adlandırılmış versiyonu olarak gelecek.

Cihazın 6.52 inç IPS HD+ ekran, MediaTek Helio G36 işlemci, 2 GB RAM, 32 GB depolama alanı ve 10W şarj destekli 5.000 mAh batarya içereceği söyleniyor.

ÖZELLİKLERİ

Poco'nun yeni akıllı telefonu kutudan Android 13 (Go Edition) yüklü şekilde çıkacak. Ayrıca 8 megapiksel çift arka kamera ve 5 megapiksel ön kamera içerecek.

Cihazın siyah, mavi ve yeşil olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunulacağı da gelen haberler arasında.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
1
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Ataması kolay ve yüksek maaşlı meslekler belli oldu
2
﻿Ataması kolay ve yüksek maaşlı meslekler belli oldu
﻿Ataması kolay ve yüksek maaşlı meslekler belli oldu
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
3
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
4
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Emekliye kötü haber. İşte o detaylar
5
﻿Emekliye kötü haber. İşte o detaylar
﻿Emekliye kötü haber. İşte o detaylar
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
6
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
﻿Suriye'de ABD üssüne yeni saldırı
7
﻿Suriye'de ABD üssüne yeni saldırı
﻿Suriye'de ABD üssüne yeni saldırı
﻿İstanbul Boğazı'nda sis etkili oldu
﻿İstanbul Boğazı'nda sis etkili oldu
﻿İstanbul Boğazı'nda sis etkili oldu
﻿ZAHA'nın Deniz Kuvvetleri'ne teslimatına başlandı
﻿ZAHA'nın Deniz Kuvvetleri'ne teslimatına başlandı
﻿ZAHA'nın Deniz Kuvvetleri'ne teslimatına başlandı
﻿Ukrayna: Rusya bir günde 50 hava 11 füze saldırısı düzenledi
﻿Ukrayna: Rusya bir günde 50 hava 11 füze saldırısı düzenledi
﻿Ukrayna: Rusya bir günde 50 hava 11 füze saldırısı düzenledi
﻿Uzmanı uyardı: İftar öncesi ve hemen sonrasında yapılan spor kalbi zorlar
﻿Uzmanı uyardı: İftar öncesi ve hemen sonrasında yapılan spor kalbi zorlar
﻿Uzmanı uyardı: İftar öncesi ve hemen sonrasında yapılan spor kalbi zorlar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.