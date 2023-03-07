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POCO X3 NFC telefon modeli için MIUI 14 güncellemesi geldi

POCO X3 NFC telefon modeline MIUI 14 güncellemesine kullanıma sunuldu. İşte gelen yenilikler…

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 13:16
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POCO X3 NFC'ye MIUI 14 güncellemesi

POCO X3 NFC telefon modeli için MIUI 14 güncellemesi geldi
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MIUI 14 arayüzünü Xiaomi geçen yıl tanıttı.

2020’de piyasaya sürülen POCO X3 NFC’ye MIUI 14 güncellemesi geldi.POCO X3 NFC için MIUI 14 güncellemesi Android 12 tabanlı ve V14.0.1.0.SJGMIXM yapı numarasıyla geliyor.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, artık kullanılmayan ama yine de sistem izin vermediği için kaldırılamayan temel uygulamaların bir çoğu silinebilecek. Xiaomi, çok oyunculu oyunlar başta olmak üzere uygulamaların çalışmasını hafifleten foton motoru (foton engine) teknolojisi sayesinde, üçüncü parti uygulamaların güç tüketimlerinin yüzde 22 oranında azaltılacağına dikkat çekiyor.

Xiaomi’nin verileri MIUI 14’ün bir önceki sürümden yüzde 23 oranla daha az alan kapladığını gösteriyor.Bu sonuç MIUI arayüzünün yeniden ele alınması ve baştan geliştirilmesi ile oluyor.

Yeni MIUI 14 artık eski sürümlere göre daha hızlı olmasının yanında daha kararlı ve daha az alan kaplıyor. Yalnız Snapdragon 8 Gen 1, 8 Gen 1+ ve yeni Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili modellerin bu yeniliklere odaklı optumize edildiğini hatırlatmakta fayda var.

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