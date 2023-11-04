Polat çiftinin şok eden ifadesi ortaya çıktı. Günde 750 bin TL harcayan Dilan Polat’ın aylık kazancı pes dedirtti

Dilan Polat ile Engin Polat’ın emniyette verdiği ifadeler ortaya çıktı. Dilan Polat’ın sorgu sırasında ağladığı ve bütün şirket hareketlerinden eşi Engin Polat ile muhasebecilerin ilgilendiğini söylediği öğrenildi. Öte yandan Polat çiftinin aylık gelirlerinin 150 ile 200 bin lira olarak beyan ettikleri Engin Polat’ın suçlamaları kabul etmediği, çiftin adres değişikliğini ise çocuklarının okulları için yaptığını söylediği belirtildi.

SUÇU KOCASINA ATTI

Dilan Polat kendisine sorulan para giriş çıkış hakkında, “Ben reklam yüzüyüm. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Bütün ticari işleri Engin yapar. Tüm işleri eşim ve muhasebeciler takip ediyor” dedi.

Dilan ve Engin Polat aylık gelirlerinin 150 – 200 bin arasında olduğunu söyledi. Ancak çiftin satılan ürünlerle faturalandırılan ürünler arasındaki farkın açıklayamadıkları öğrenildi.

Çiftin Avukatı Ahmet Gün’ün aylık gelirini 300 bin olarak beyan ettiği öğrenildi. Gün’ün ayrıca ifadesinde, “Bana ne dediyseler onu yaptım” dediği öğrenilirken, Dilan ve Engin Polat’ın da ifade sırasında sorulan sorulara, “Ahmet Gün ne dediyse onu yaptık” dedikleri öğrenildi.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

Çiftin gözaltına alınmadan hemen önce neden adres değişikliği yapmaya çalıştıklarına ilişkin soruya ise, çocuklarının okulunu değiştirmek için yaptıklarını söylediği öğrenildi. Ancak yapılan araştırmalarda çocukların hala aynı okula gittikleri tespit edildi.

MAL SATARAK KAZANDIK

Engin Polat ise yolsuzluk ve kara para suçlamalarını red ettiği ifadesinde, “Bunlar ticari ilişkiler. 200 milyon lirayı mal satarak kazandık. Şirketler bazen battı. Tekrar açtım” dedi.

SILA DOĞU: İLİŞKİM YOK

Sıla Doğu’nun ise ablası Dilan Polat gibi, şirketin reklam yüzü olduğunu söyleyerek, “Benim hiçbir dahilim yok. İlişkim yok. Adımıza şirketler açıldı” dediği öğrenildi.

DİLAN POLAT “AYLIK 750 BİN TL HARCIYORUM” DEMİŞTİ

Dilan Polat daha önce katıldığı bir televizyon programında "Bazen bir AVM’de günlük 750 bin lira harcıyorum. Her ay 1 milyon liralık yardım dağıtıyorum" sözleriyle dikkat çekmişti.

YOLSUZLUK YAPMADIK, BU PARALARI BİRİKTİRDİK

Engin Polat’ın ise iddiaları kabul etmeyerek, “Şirket açtım kapattım doğru, battı şirketim. Yolsuzluk yapmadık, bu paraları biriktirdik. Çalıştık emek verdik" dediği öğrenildi.

Engin Polat’ın babası Sezgin Polat’ın ise suçlamaları kabul etmeyerek her şeyi avukatları Ahmet Gün’ün ayarladığını söylediği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan biri olan Ahmet Gün’ün ise aylık gelirini 300 bin olarak gösterdiği, şirketlerin sadece avukatlığını yaptığını ifade ettiği öğrenildi.