4 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Ünlü oyuncu Melinda Dillon hayatını kaybetti. İki kez Oscar adayı olmuştu

Ünlü oyuncu Melinda Dillon hayatını kaybetti. İki kez Oscar adayı olmuştu

Hollywood'un usta yönetmeni Steven Spielberg’ün kült filmi Üçüncü Türden Yakınlaşmalar filmindeki rolüyle tanınan ve iki kez Oscar adaylığına layık görülen oyuncu Melinda Dillon 83 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 12:47
Takip Et

'Üçüncü Türden Yakınlaşmalar'ın yıldızı Melinda Dillon yaşamını yitirdi

Ünlü oyuncu Melinda Dillon hayatını kaybetti. İki kez Oscar adayı olmuştu
+
Aa
-

Yönetmen Steven Spielberg’ün 'Üçüncü Türden Yakınlaşmalar' (Close Encounters of the Third Kind) filmindeki rolüyle tanınan oyuncu Melinda Dillon, 83 yaşında yaşamını yitirdi. 

Oyuncunun ailesi, Dillon'ın 9 Ocak’ta öldüğünü doğruladı ancak ölüm nedeniyle ilgili açıklamada bulunmadı.

Kariyeri boyunca Akademi Ödülleri’ne iki kez En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında aday gösterilen oyuncu, Bob Clark'ın “A Christmas Story” (1983), “Harry and the Hendersons” (1987), “Captain America” (1990) ve “Nightbreaker” (1989) gibi filmlerde rol aldı. Dillon son olarak “Heartland”(2007) ve "Reign Over Me" yapımlarında rol aldı.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
1
﻿Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
﻿Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
﻿AKP'li üst düzey isimden milyonlarca EYT'liye kötü haber
2
﻿AKP'li üst düzey isimden milyonlarca EYT'liye kötü haber
﻿AKP'li üst düzey isimden milyonlarca EYT'liye kötü haber
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
3
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
﻿Ali Koç öyle laflar etti ki TFF Başkanı Büyükekşi şok oldu. Şerafettin Tilki konuşmanın tamamını açıkladı
4
﻿Ali Koç öyle laflar etti ki TFF Başkanı Büyükekşi şok oldu. Şerafettin Tilki konuşmanın tamamını açıkladı
﻿Ali Koç öyle laflar etti ki TFF Başkanı Büyükekşi şok oldu. Şerafettin Tilki konuşmanın tamamını açıkladı
﻿Çöpten ıspanak toplayan adam: Erdoğan'ın yaptığı hal ve hareketler her zaman bizim içindir
5
﻿Çöpten ıspanak toplayan adam: Erdoğan'ın yaptığı hal ve hareketler her zaman bizim içindir
﻿Çöpten ıspanak toplayan adam: Erdoğan'ın yaptığı hal ve hareketler her zaman bizim içindir
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
6
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
7
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Uzmanından korkutan kanser açıklaması
﻿Uzmanından korkutan kanser açıklaması
﻿Uzmanından korkutan kanser açıklaması
﻿Husumetlisi tarafından evinin önünde vuruldu
﻿Husumetlisi tarafından evinin önünde vuruldu
﻿Husumetlisi tarafından evinin önünde vuruldu
﻿ABD’de raydan çıkan tren alev aldı
﻿ABD’de raydan çıkan tren alev aldı
﻿ABD’de raydan çıkan tren alev aldı
﻿Kısmen buz tutan gölün keyfini kazlar çıkardı
﻿Kısmen buz tutan gölün keyfini kazlar çıkardı
﻿Kısmen buz tutan gölün keyfini kazlar çıkardı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.