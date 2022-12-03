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Polisten kaçarken dereye uçtular: 2 yaralı

İstanbul Arnavutköy’de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. 

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 12:20
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Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Polisten kaçarken dereye uçtular: 2 yaralı
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İstanbul Arnavutköy’de gece saatlerinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil kontrolden çıkarak dereye uçtu. Aracın çekme belgeli olduğu için sürücüsünün kaçtığı öğrenilirken, 2 kişi araç içerisinden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Hadımköy Mahallesi’nde gerçekleşti.

İddiaya göre, trafik polislerinin yaptığı mobil uygulamalar esnasında bir araç şüphe üzerine durdurulmak istendi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca esnasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil dereye uçtu. Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı 2 kişiyi dere içerisindeki araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken, aracın çekme belgeli olmasından dolayı sadece çekici ile nokta değiştirmesi gerektiği şahısların bu nedenle kaçığı öğrenildi.


(Kaynak: İHA)

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