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Emniyet'ten ''En İyi Narkotik Polisi Anne” sunumu

Edirne’de polis ekipleri, üniversitelerde kadınlara yönelik "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi çerçevesinde eğitim verdi.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 11:22
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Polislerden ''En İyi Narkotik Polisi Anne” sunumu

Emniyet'ten ''En İyi Narkotik Polisi Anne” sunumu
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Uyuşturucu ile mücadele sürecinde toplumun desteği büyük önem taşıyor. Bu çerçevede eğitimlerini sürdüren polis ekipleri, okullarda, kurs merkezlerinde ve çeşitli noktalarda verdiği eğitimlerle toplumun bilinçli olmasına katkı sağlıyor.

Edirne, Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Uzunköprü Meslek Yüksek Okulunda ve Uzunköprü Uygulamalı bilimler Yüksek okulunda öğrencilerine ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi hakkında sunum yapıldı. Yapılan sunumun yanı sıra ayrıca ’Uyuma’ uygulaması hakkında da bilgi verildi. Madde kullanımı ve bağımlılığa karşı bilgilendirme yapan ekipler, madde bağımlılığının önlenmesi ve mücadele ile ilgili izlenmesi gereken yollar hakkında sunum yaptı.


DUYARLILIK VE BİLİNÇ UYANDIRMAK 
Teknolojik imkânlar aracılığıyla uyuşturucu ile mücadelede vatandaşlarda duyarlılık oluşturmak, toplumsal sorumluluk bilincine uygun şekilde ve daha etkin hale getirmek suretiyle kalıcı ve güçlü bir mücadele ortamı oluşturmak amacıyla hazırlanan ’Uyuma’ Projesi’nin bilinilirliğini arttırmak adına da çalışmalar devam ediyor.


TERÖR ÖRGÜTLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME 
’Uyuma’ Projesi çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Uygulama , akıllı telefonlara kolayca indirilebiliyor ve anında bildirim yapılabiliyor. Ayrıca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet ile Mücadele Büro Amirliğince KADES ve Kadına El Kalkamaz broşürleri dağıtılarak, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetin önlenmesine yönelik ve KADES projesi hakkında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. ve Uzunköprü Meslek Yüksekokulu ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencilerine yönelik konferans salonunda bilgilendirme ve önleme faaliyetleri çerçevesinde sunum gerçekleştirilmiştir.

Yapılan sunumda Terör Örgütlerinin Üniversite içinde faaliyetleri ve terör örgütlerinin üye kazanma yöntemleri hakkında da bilgilendirme sunumu yapıldı.

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