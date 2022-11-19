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Dünya Kupası için Katar’a F16'lar eşliğinde gittiler. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı

Ukrayna sınırında bulunan köye düşen füzeler nedeniyle güvenlik önlemlerinin arttığı Polonya’da, Dünya Kupası için Katar'a giden Polonya Milli Takımı'na 2 F-16 uçağı da eşlik ettiği açıklandı...

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 22:11
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Polonya Milli Takımı Dünya Kupası için Katar'a F16'lar eşliğinde gitti

Dünya Kupası için Katar’a F16'lar eşliğinde gittiler. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı
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Polonya’nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne düşen füzeler nedeniyle iki kişi hayatını kaybetmiş, yaşanan olay sonrası NATO füzelerin kasten fırlatılmadığına inandıklarını belirtmişti.

İtalyan gazetesi La Stampa’da yer alan habere göre, yaşanan bu olan nedeniyle Polonya Futbol Federasyonu (PZPN), Katar’a giden milli takım için güvenlik önlemlerini arttırdı.

F16'LAR EŞLİK ETTİ

Polonya sınırının güneyinden Katar’a doğru yol alan milli takım futbolcuları ve teknik ekibini taşıyan uçağa, iki F-16 eşlik etti.

Polonya Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden milli takım uçağına eşlik eden F-16’lara teşekkür mesajı yayınladı.

Dünya Kupası C Grubu’nda mücadele edecek olan Polonya, Meksika, Suudi Arabistan ve Arjantin ile karşılaşacak.

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