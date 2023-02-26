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Davutoğlu deprem bölgesinde çadır satma derdine düşen Kızılay’a bu sözlerle yüklendi: İş bilmezlik, akıl tutulması

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu deprem sonrası AHBAP’a çadır satışı yapan Kızılay için “Bunun adı iş bilmezliktir, akıl tutulmasıdır. Ülkemiz ve asil milletimiz bunu hak etmiyor.” dedi.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 18:47
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Davutoğlu deprem bölgesinde çadır satma derdine düşen Kızılay’a sert sözlerle yüklendi

Davutoğlu deprem bölgesinde çadır satma derdine düşen Kızılay’a bu sözlerle yüklendi: İş bilmezlik, akıl tutulması
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Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki "yetersizliğiyle" gündem olan Kızılay’ın, depremin üçüncü gününde AHBAP Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığını ortaya çıkardı. AHBAP’ın yaptığı açıklamada ise Kızılay’ın çadır sattığı iddiası doğrulandı.

Söz konusu olay ülke gündemine bomba gibi düşerken ‘yetersizliğiyle’ depremin ilk gününden beri eleştirilerin hedefinde olan Kızılay ve başkanı Kerem Kınık bir kez daha eleştiri oklarının hedefi oldu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kızılay’a sert sözlerle yüklendi. Davutoğlu, “Kimin malını kime sattınız? İnsanlar sokakta çaresizce çadır beklerken, Kızılay çadır satışı yapamaz. O çadırlar ücretsiz olarak bölge halkına ulaştırılmalıydı. Bunun adı iş bilmezliktir, akıl tutulmasıdır. Ülkemiz ve asil milletimiz bunu hak etmiyor.” Dedi.

NE OLMUŞTU

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki "yetersizliğiyle" gündem olan Kızılay’ın, depremin üçüncü gününde AHBAP Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığını ortaya çıkardı.

AHBAP tarafından yapılan açıklamada, söz konusu satış doğrulanarak, "Arkadaşlarımız, Kızılay’ın iştirakinde olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile görüşme gerçekleştirdiler. Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik" denildi.

Ağırel sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Siz sanıyor musunuz ki Kızılay sadece AHBAP’a çadır sattı" sorusunu yöneltti. Ağırel, "Tanesi 160 bin TL' ye başka kuruma da çadır sattı" dedi.

Ağırel paylaşımında şunları kaydetti:

"AHBAP’a tepki gösterenler var bence bu yanlış. Ortalık yangın yeriyken bir şekilde buz gibi havada çadır ulaştırmaya çalışıyorlar. Siz sanıyor musunuz ki Kızılay sadece AHBAP’a çadır sattı? Tanesi 160 Bin TL' ye başka kuruma da çadır sattı!"

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