Prof. Dr. Şener Üşümezsoy deprem yapacak stres yüklü 3 fay hattını açıkladı

6 Şubat depremi ardından stres taşıyan fayları tek tek açıklayan deprem bilimci Üşümezsoy, Göksun, Kozan, Ceyhan hattına dikkat çekti.

Durumu haritalandırarak açıklayan Üşümezsoy, haritada risk taşıyan bölgeleri anlattı.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Malatyaa'daki depreme dair şu değerlendirmelerde bulundu:

Bu gece Malatya'da olan depremin şiddet dağılımına baktığımız zaman sarı noktalar 6-7 arası şiddeti yeşiller ise 6'lık şiddeti göstermektedir. Bu boyutuyla şiddet fay hattı boyunca uzanmaktadır.

Haritaya baktığımızda Kozan'da olan depremin artçıları Kozan, Göksun ve Çardak hattından Malatya'ya doğru giden hat boyundadır.

Bunun iki ucunda Yeşilyurt'ta ve Ceyhan fayında kırılmamış bölümler stres yüklenmiştir. Bu mavi ve kırmızı renklerin olduğu haritada 6 şubat depremlerinde kırılan faylardaki stres boşalımı mor renkle gösterilmiştir.

Buna karşılık stresin yüklendiği alanların Yeşilyurt'ta ve Kozan'da yükseldiğini göstermekteyiz ve Kozan'da 5.7 lik deprem bugün de Yeşilyurt'ta 5.3 lük deprem bu stresle yüklenmiş olan 6 Şubat'ta kırılmayan fay uçlarında oluşmuştur.

6 Şubat'taki kırılmaya baktığımız zaman Arap plakası kırmızı ile gösterilen şekilde 8- 10 metre kadar doğuya hareket etmiş ve bu Pazarcık depremiyle oluşmuş yapı diğer taraftaysa Elbistan bloğu çökmüş 8 -10 metre kadar ve bunun güneyindeki Engizek bloğu Maraş'ın kuzeyi ise doğuya doğru hareket etmiştir bu hareket sonucu Yeşilyurt'ta ve kırılan Çardak fayı güneye dönerek Göksun ve Ceyhan hattına doğru stres yüklemiştir.

Yukarıdaki haritadaki kırmızı noktalar stres yüklenen bölgelerdir hem Kozan Ceyhan'da hem de Yeşilyurt'ta olan bölgeler bu kırmızı alandadır ve bu depremler de bunların üzerinde oluşmuştur.

Son haritada Kozan Ceyhan hattındaki Adana Ceyhan'daki depremleri görmekteyiz son yüzyılda 6 ve 6.5'a ulaşan depremler burada oluşmuştur. Bunun kuzeydoğudaki ucunda ise Yeşilyurt fay hattı doğuya doğru uzanan bir fay hattıdır burada olan depremde bu faydadır ve bu 6 Şubat depremlerinde kırılmayan uç kesimlerde olan depremlerdir bir Ceyhan öbürü Yeşilyurt faylarıdır

6 Şubat'ta Elbistan'dan kırılan fay Doğanşehir'den Akçadağ'a doğru giden bir koldur buna velev gelen kırmızıyla gösterilen ikinci kol ise Yeşilyurt'a giden fayda oluşan depremdir bu da Ceyhan fayı gibi Malatya ovası içindeki bir fayı temsil etmektedir.

Deprem şiddetinin etkin olduğu kesim sarıyla gösterilen Yeşilyurt'ta ve Elazığ'a giden bir hattadır 6-7 şiddetinde hissedilen bu bölge aslında Yeşilyurt fayının Elazığ'a doğru uzandığının göstergesidir.

KIRILMA BEKLEDİĞİ FAYLARI AÇIKLADI

Bu hatta risk taşıyan faylara baktığımız zaman Göksun Ceyhan diğeri de Yeşilyurt Elazığ fay hattıdır diğer taraftan ise Amanos dağlarının Adana'ya bakan hattında olan düşey faylarda 6 şubat depremlerinden sonra stresle yüklü bölgelerdir

6 Şubat'ta Elbistan fayının kırılmasıyla bir ucu Göksun Kozan Ceyhan hattındaki kırmızı riskli fay diğeriyse Yeşilyurt'taki fay hattıdır. Mor çizgiler ise kırılan stresini boşaltmış fay hatlarını gösteriyor. Kozan depremi sonrası artçıların dağılımını gösteren bu harita aynı zamanda Yeşilyurt'taki depreminde fayın aktivitesini göstermektedir.

Bu riskli fay hattı Doğanşehir'den kuzeydoğuya doğru Çığlık, Eskiköy, Gözene ve Oluklu köyleri boyunca uzanan bir hattır bu fayda oluşan deprem 6 Şubattan sonra olan bir artçı deprem oluşumudur. Ve bu artçı depremler aynı fay üzerinde devam etmektedir.

6 Şubat depremi bu fay üzerine stres yüklemiştir benzer olay 6 Şubatta Pazarcık depreminden daha sonra kırılan Antakya fayını tetiklemiştir. Diğer taraftan ise Kozan ve Ceyhan fayında da stres yüklüdür bu anlamda Antakya'da fay kırılmış olmasına karşılık Ceyhan Kozan fayında ve Doğanşehir Gözene hattı boyunca giden bu faylarda stres vardır. Yeşilyurt'u etkileyen stres bu fay üzerindedir.