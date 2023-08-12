Şener Üşümezsoy yeni depremin olacağı yeri bas bas bağırarak açıkladı. Bugün olan Malatya depremlerini geceden bilmişti

Malatya Yeşilyurt’ta bugün art arda yaşanan depremler sonrası daha dün bu fayda yaşanan strese dikkat çeken Üşümezsoy, Ceyhan ve Göksu hattına tekrar dikkat çekti.

Şener Üşümezsoy yeni depremin olacağı yeri bas bas bağırarak açıkladı. Bugün olan Malatya depremlerini geceden bilmişti

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YENİÇAĞ/TOLGA ŞAHİN

Malatya Yeşilyurt’ta peş peşe yaşanan 5.2 ve 4.9 depremler sonrası daha dün bu faylarda yaşanan strese dikkat çeken Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un açıklamaları gündem oldu.

Malatya’da bugün yaşanan depremleri dün gece yaptığı açıklamayla bilen Üşümezsoy, bu sefer de Ceyhan, Kozan ve Çardak hattına dikkat çekti.

Üşümezsoy’un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugün öğleden sonra yine Yeşilyurt fayı üzerinde 5’in üzerinde bir deprem oldu. Bu fay hattı 6 Şubat’ta kırılan Elbistan fay hattının Doğanşehir’e doğru uzanan yırtılması sonrası 21 gün sonra 27 Şubat’ta 5.6 ile kırılan fay hattı. 2 gün öncede 5.3’lük bugün de 5 üzerinde bir deprem yaratmıştır.

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Mavi çizgi ile belirtilen Sürgü Çelikhan arasındaki bu fay 5 Şubat depremlerinde çalışmamıştır. Daha önceki Doğanşehir depreminde kırılması muhtemeldir. Diğer taraftan Akçadağ’dan geçen kuzeye doğru Arguvan’a giden fay hattı da siyah ile gösterilmiştir. Fay hattı kendini stresin yüklendiği hat olarak Yeşilyurt fayı üzerinde odaklanmıştır.

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Bu depremlerin kırılma yerlerine baktığımız gibi, kırılmanın iki yönde geliştiğini ana fayın kuzeydoğu girişli Elazığ’a doğru giden fay iken Güneydoğu’ya doğru giden kollar da yoğunlukludur ve bu anlamda kompleks bir kırılma söz konusudur.

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İlk kırılma 27 Şubat’ta 5.6, 2 gün evvelki kırılma 5.3, bugünkü kırılmalar 5.2 ve 4.9. Yan kollarda da ikinci kırılmalar olmaktadır. Şiddet dağılımı kırılmanın merkezinde 6-7 arasında bir şiddet. Daha sonra fay hattı boyunca 5’e düşmektedir. Bu tabloda deprem şiddetinin bölgesel dağılımı görülmektedir.

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Dün gece Yeniçağ’da 3 haber girilmesi ve bugün yaşanan deprem olayın önemini bir kez daha gözler önüne koyuyor.

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Dünkü haberlerde Göksun, Ceyhan ve Yeşilyurt hattına dikkat çekmiştim. Yeşilyurt hattı üzerinde bugün deprem meydana geldi. Göksun ve Ceyhan hattında ise stres yüklemesi halen devam etmektedir.

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