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Profesör açıkladı: Son 10 yılda diyabetin ülkedeki sıklığı yüzde 100 arttı

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Mehmet Hulusi Atmaca,14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle bilgilendirmelerde bulundu.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 18:27
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Profesör açıkladı: Son 10 yılda diyabetin ülkedeki sıklığı yüzde 100 arttı

Profesör açıkladı: Son 10 yılda diyabetin ülkedeki sıklığı yüzde 100 arttı
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İHA’nın haberine göre; Her yıl Kasım ayının 14’ü Dünya Diyabet Günü olarak kutlanıyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Mehmet Hulusi Atmaca, diyabet hastalığı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Atmaca, “Son 10 yılda diyabetin ülkemizdeki sıklığı yüzde 100 artarak yüzde 15'e çıkmıştır. Diyabet tedavi teknolojilerinden tüm hastaların sürekli ve eşit biçimde yararlanabilmesi için hastalıkla ilgili farkındalığın ve ülkelerin sağlık harcamaları bütçesi artırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Diyabet Günü’nün insülini keşfeden Frederick Banting’ın doğum gününe atfen her yıl 14 Kasım’da anılan bir gün olarak ilan edildiğini ifade eden Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Mehmet Hulusi Atmaca, “Her yıl veya dönemsel olarak diyabetle ilişkili farklı bir temaya odaklanılan günde 2022 yılının teması ‘Diabetes: education to protect tomorrow" sloganıyla "Eğitim" bu yılın ana temasıdır. Dünya genelinde yaklaşık 460 milyon insanın diyabet hastası olduğu biliniyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de tip 2 diyabet sıklığı artan obezite sıklığına paralel olarak artış göstermektedir. Son 10 yılda ülkemizdeki diyabet sıklığı yüzde 100 artarak yüzde 15'e çıkmıştır” diye konuştu. Hastalıktan korunmak en önemli stratejidir. Bu nedenle toplumun, özellikle diyabet için riskli olan bireylerin ve hastaların eğitimi hastalığa olan farkındalığı artıracaktır. Yerel, ulusal ve sosyal medya bu açıdan etkin bir şekilde kullanılmalıdır. Ülkemizin de bu hastalık açısından riskli olduğu gerçeği göz önüne tutulduğunda eğitimin insanların bilgilendirilmesi konusunda vazgeçilmez olduğu vurgulanmalıdır” diye konuştu.

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