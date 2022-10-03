SGK'nın hastalar için Sağlık Bakanlığı'na gönderdiği para kayıp. Sayıştay aradı, taradı bulamadı. 'Şehir Hastanelerinin garantisi için kullanıldı' iddiası

Sayıştay, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Sağlık Bakanlığı’na aktardığı paranın kaybını raporla ortaya çıkardı. Bakanlığa bağlı hastanelerde ayakta ve yatarak tedavi gören hastaların sağlık hizmeti giderleri için Sağlık Bakanlığı’na götürü bedel (global bütçe) olarak 81 milyar 160 milyon TL ödeme yaptığı ortaya çıktı.

“BU PARA ŞİRKETLERE Mİ AKTARILDI?”

Bakanlık tarafından 2021 yılında Medula’ya girilen sağlık hizmetlerinin toplam tutarının 38 milyar 858 milyon TL olduğu aktarıldı. Aradaki 42 milyar 302 milyon TL dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı’nın hastaların tedavisi için SGK’den fazladan aldığı 42 milyar 302 milyon TL’yi nereye harcadığı açıklanmadı.

İzmir Tabip Odası üyesi Dr. Ergün Demir ve İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Güray Kılıç, kayıp 42.3 milyar lira için “Bu fark, 13 şehir hastanesinin öngörülemeyen ve dövizdeki aşırı artışa bağlı olarak artan kira ve diğer garanti bedelleri için mi kullanıldı? Bu para şirketlere mi aktarıldı” ifadelerini kullandı.

GERİ VERİLECEK Mİ?

Demir ve Kılıç, “sözleşme kapsamında verdikleri tedavi hizmetlerine ilişkin toplam tahakkuk tutarının götürü bedel sözleşme tutarından düşük olması durumunda, aradaki fark terkin edilir” hükmünü hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

Sayıştay’ın tespiti sonrası Sağlık Bakanlığı’na fazla ödenen bu tutar terkin edilecek ve SGK’ye iade edilecek mi?

Sayıştay’ın raporunda, SGK tarafından Sağlık Bakanlığı’na 2021 yılında ödenen 81 milyar 160 milyon TL’nin hangi kriterlere göre belirlendiği bilgisinin de aktarılmadığı ortaya çıktı.