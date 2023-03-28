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Kim Min Jae'ye PSG kancası

Napoli'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Güney Koreli stoper Kim Min Jae'ye PSG talip oldu.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 15:38
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PSG Kim Min Jae'nin peşinde

Kim Min Jae'ye PSG kancası
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Fenerbahçe'den 18 milyon euroya Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae, Serie A takımında gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

Foot-Mercato'nun haberine göre, Napoli'de çok iyi sezon geçiren Kim Min Jae'ye Fransız devi Paris Saint-Germain talip oldu.

SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL MADDE
Geçen yaz 18 milyon euroya alınan Güney Koreli defans oyuncusu, yeni takımına çabuk alıştı. 

Kim Min-jae'nin bu yaz iki haftalığına indirimli bir fiyatla başka bir takıma transfer olabileceği iddia edildi. Kim'in sözleşmesinde bulunan maddeye göre, oyuncu 1-15 Temmuz 2023 tarihleri aralığında yabancı kulüpler tarafından 45-50 milyon euro karşılığında transfer edilebilecek.

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