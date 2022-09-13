﻿Putin dünya demokrasisi için bir tehdittir

Ukrayna savaşının ilk günlerinde Rus Devlet televizyonu "Putin İsterse tüm NATO ülkelerini ve ABD'yi yok edebilir" demişti. Bizim atasözümüz var. Isıracak köpek havlamaz.

Bu sene Haziran ayında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Donbasta iki Rus yanlısı isyancı bölgesini tanımadığını söyleyince, Putin, "Eski Sovyet ülkeleri tarihi Rusya topraklarının parçasıdır. Kremline karşı çıkarlarsa Ukrayna'nın kaderini paylaşırlar.'' diye tehdit etmişti.

Ruslar komünist sistem ile yalnız Rus halkının değil, Sovyetler Birliği'nde olan 15 ülke halkının da 70 yılını heba etti. Şimdi de ayrı milletlerden olan bu 15 ülkeyi kendi toprakları olarak görüyor. Bu ülkeler Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan, Litvanya, Moldova, Letonya, Kırgızistan, Tacikistan, Ermenistan, Türkmenistan, Estonya'dır.

Mamafih Rusya Ağustos 2008 yılında da Gürcistan'a saldırdı. ''Gürcistan'ın bölünmez bölgeleri olan Abhazya ile Tskhinvali (Güney Osetya) yasadışı işgal edildi ve sözde özgür devletler olarak tanındı."

Gürcistanın açıklamasına göre; "Rusya, işgalin 14. yıl dönümünde, 12 Ağustos 2008'de AB aracılığı ile imzalanan ateşkes anlaşmasına uymuyor ve işgal altında olan bölgeler üzerindeki yasadışı kontrolünü genişletiyor."

Tarihi geçmişi gösteriyor ki; Rusya'nın hiçbir ülke ile eşit dost ilişkisi olamaz, zira Rusya dostluk değil, hegemonya kurmak ister.

Bugünde Rusya'ya tabi; Bağımsız Devletler Topluluğu'nun 9 üyesinin hiçbirisi insan hakları ve siyasi özgürlükler açısından özgür statüde değildir. 7'si özgür olmayan, ikisi de kısmen özgür statüdedir.

(Kaynak: GSYH Wikiwand, Özgürlük; Fredooom House 2020 raporundan)

Putin, demokrasiyi kendisi için tehdit olarak kabul ediyor. Putin'in Rus Oligarkları çeşitli suçlamalarla mahkûm ettirmesi ve bir kısmını yurt dışına kaçmaya zorlaması dünya kamuoyunda çok tartışılmıştır.

Uygulamadan anlaşılıyor ki; Rusya'da Putin kendi statüsüne uygun olarak bütün dikta rejimlerini destekliyor. Bunun içindir ki, Putin Rusya'sı dünya demokrasisi için ağır bir tehdittir.

Kazakistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Tacikistan, Özbekistan'da dikta rejimleri vardır. Rusya demokrasi açısından kendisine benzeyen bu ülkelerdeki diktatörleri koruyor. Bunun karşılığında bu ülkeler fiilen Rus hegemonyası altındadır.

Şanghay İşbirliği Örgütü'de Rus hegemonyasındadır. Şanghay İşbirliği Örgütü; Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın 1996 yılında oluşturdukları uluslar arası bir örgüttür. 2001 yılında Özbekistan'ın katılımıyla, 2017'de Hindistan ve Pakistan'ın da örgüte dahil olmasıyla üye sayısı sekize çıktı. Türkiye, kendi isteği üzerine Şangay İşbirliği Örgütü'yle diyalog ortağı oldu.

Şanghay ülkeleri içinde demokratik standartlar açısından Hindistan dışında özgür ülke yoktur. Dokunulmaz insanların yaşadığı, sosyal kastlaşmanın olduğu bir toplumda demokratik özgürlüklerin fazla bir anlamı yoktur.

Öte yandan Türkiye herkesten önce Batılıdır. Çünkü; 1949 yılında kurulan Avrupa Konseyi'nin 11 kurucu üyesinden birisidir. NATO üyesidir.

Ankara'nın Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini satın almasının ardından Pentagon'un Türkiye'yi F-35 savaş uçağı projesinden çıkardı. ABD yaptırımı ağır oldu ve fakat bu yolu da Hükümet açtı.