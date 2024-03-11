Milli yıldız Alperen Şengün acılar içinde yerde kaldı. Son hali yürek burktu

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'ndeki (NBA) temsilcilerimizden Alperen Şengün, Houston Rockets formasıyla harikalar yaratıyordu.

Hemen hemen her maçta performansıyla adından söz ettiren Milli basketbolcudan bu kez şok bir sakatlık haberi geldi.

Houston Rockets'ın deplasmanda Sacremanto Kings'i 112-104'lük skorla yendiği maçın sonlarında Alperen Şengün sakatlandı.

Bitime 39 saniye kala rakibine bloğa çıkan, yere düştüğünde bileği dönen milli basketbolcu, acı içinde yerde kaldı.

Sahayı tekerlekli sandalye ile terk etmek zorunda kalan 22 yaşındaki pivotun durumu çekilecek MR'ın ardından netleşecek.

Alperen Şengün mücadelede 29 dakika süre aldı, 14 sayı, 6 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma ile oynadı.