Mert Müldür'ün kick boksçu sevgilisinden derbi sonrası kalpleri durduran paylaşım

Kaynak: Haber Merkezi
Mert Müldür'ün kick boksçu sevgilisinden derbi sonrası kalpleri durduran paylaşım
Trabzonspor taraftarının arasında kalan Mert Müldür'ün sevgilisi Koprena Andjela flaş bir paylaşım yaptı.

Trendyol Süper Lig’in 30. Haftasında Fenerbahçe Trabzonspor deplasmanına konuk oldu.

Papara Park’ta oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-0 kazanırken maçta yer yerinden oynadı.

Son düdüğün çalması ile birlikte sahaya atlayan bazı Trabzonsporlu taraftarlar galibiyeti kutlayan Fenerbahçeli oyunculara saldırmaya başladı.

Mert Müldür’ün kick boksçu sevgilisi Koprena Andjela'dan flaş bir paylaşım geldi.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla korkusunu dile getiren Koprena Andjela, Mert'in saldırıyı uğradığı anın fotoğrafına "Kalbimin bir dakikalığına durduğu yer" notunu düştü.

194469725-838673440382524-5570892993442139183-n.jpg

223407709-948185009243231-2103514086503810690-n.jpg

414677483-1492334298284789-6217395269087740672-n.jpg

İlgili Haberler
Trabzonspor'dan ortalığı karıştıracak paylaşım: Bizde kimsenin hesabı kalmaz
Fatih Terim Hull City'e mi gidiyor? Yunan basını Acun Ilıcalı ile yaptıkları görüşmeyi açıkladı
Milli Takım Angola'yı 31-25 mağlup etti
Stat hoparlörü hakem telsizine bağlandı. Bütün stat duydu
Arda Turan koltuğundan etmişti Yerine gelen isim belli oldu
Real Madrid maçında kavga. Kamerayı havluyla gizlediler
Real Madrid maçında kavga. Kamerayı havluyla gizlediler
Aziz Yıldırım Fenerbahçe otobüsünde ortaya çıktı. Son futbolcu uçağa binene kadar yerinden ayrılmadı
Acun Ilıcalı 'Beceriksiz' diyerek açıkladı. Derhal bırakmalı
Beşiktaş'tan flaş karar. Şoke oldular
Ali Koç'a 60 saniye yetti
Ali Koç ne demek istedi? Virüs nerede!
İrfan Can Eğribayat öyle bir paylaşım yaptı ki Egemen Korkmaz çıldıracak!
İrfan Can Eğribayat öyle bir paylaşım yaptı ki Egemen Korkmaz çıldıracak!
Son Haberler
Suriye’de, Irak’ta okumuş Araplar Türkiye’de İngilizce dersi veriyor! Yazarlar
Suriye’de, Irak’ta okumuş Araplar Türkiye’de İngilizce dersi veriyor!
Trabzonspor'dan ortalığı karıştıracak paylaşım: Bizde kimsenin hesabı kalmaz Spor
Trabzonspor'dan ortalığı karıştıracak paylaşım: Bizde kimsenin hesabı kalmaz
Efes beklemeye geçti Spor
Efes beklemeye geçti
Manisa’da palalı ve satırlı kavga Yaşam
Manisa’da palalı ve satırlı kavga
Fatih Terim Hull City'e mi gidiyor? Yunan basını Acun Ilıcalı ile yaptıkları görüşmeyi açıkladı Spor
Fatih Terim Hull City'e mi gidiyor? Yunan basını Acun Ilıcalı ile yaptıkları görüşmeyi açıkladı
Ergin Ataman Yunan Hükümeti'nden yardım istedi Spor
Ergin Ataman Yunan Hükümeti'nden yardım istedi
Bayburtspor Genç Osman'da tutundu Spor
Bayburtspor Genç Osman'da tutundu