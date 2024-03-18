Mert Müldür'ün kick boksçu sevgilisinden derbi sonrası kalpleri durduran paylaşım

Trendyol Süper Lig’in 30. Haftasında Fenerbahçe Trabzonspor deplasmanına konuk oldu.
Papara Park’ta oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-0 kazanırken maçta yer yerinden oynadı.
Son düdüğün çalması ile birlikte sahaya atlayan bazı Trabzonsporlu taraftarlar galibiyeti kutlayan Fenerbahçeli oyunculara saldırmaya başladı.
Mert Müldür’ün kick boksçu sevgilisi Koprena Andjela'dan flaş bir paylaşım geldi.
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla korkusunu dile getiren Koprena Andjela, Mert'in saldırıyı uğradığı anın fotoğrafına "Kalbimin bir dakikalığına durduğu yer" notunu düştü.
İlgili Haberler