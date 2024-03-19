Fatih Terim Hull City'e mi gidiyor? Yunan basını Acun Ilıcalı ile yaptıkları görüşmeyi açıkladı

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Fatih Terim Hull City'e mi gidiyor? Yunan basını Acun Ilıcalı ile yaptıkları görüşmeyi açıkladı
Yunan basını Fatih Terim ile Acun Ilıcalı arasında geçen telefon konuşmasını manşetlere taşıdı.

Yunanistan Süper Ligi play-off turu ilk maçında Panathinaikos deplasmanda ezeli rakibi Olympiakos ile karşılaştı.

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Pire’de oynanan karşılaşmadan Fatih Terim’in öğrencileri 3-1 galip geldi.

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TELEFONLA ARADI

Derbi galibiyetinin ardından yakın arkadaşı Fatih Terim’i arayan Acun Ilıcalı deneyimli teknik adama, "Yunanistan'ın en büyük derbisini Fatih Terim kazandı. Kendisini tebrik etmek için telefonla aradım, sohbetimizin sonuna doğru bana maçla ilgili sorular sordu. Türkiye'de olmasalar bile herkesin çalışmalarımızı bildiğini göstermek istiyorum" dedi.

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"HULL CITY'YE Mİ GİDİYOR"

Acun Ilıcalı’nın bu açıklamalarını manşete taşıyan Yunan basını “Fatih Terim Hull City’ye mi gidiyor?” İfadelerini kullandı.

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