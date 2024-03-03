Real Madrid skandal olaya isyan etti. İspanya'da gündem hakem Manzano

Mestalla Stadı’ndaki 2-2’lik maçın 90+9. dakikasında hakem Jesus Gil Manzano, Real Madrid’in golüne izin vermedi.

Brahim Diaz’ın ceza sahası dışından ortasında, Manzano top havada iken bitiş düdüğünü çalarken, Jude Bellingham devam eden pozisyonda topu kafayla filelere yolladı.

Manzano, maçın bittiğini söyleyerek golü saymadı ve Bellingham’ı itiraz ettiği için kırmızı kartla oyundan attı.

Real Madridli yedekler ve teknik heyet de sahaya girip Manzano’ya tepki gösterdi ama karar değişmedi.

ANCELOTTI: BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM

Maç sonrası basın toplantısında konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, “Böyle bir şey ilk defa başıma geldi. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Böyle bir şey olamaz. Bizim için büyük bir hayal kırıklığı.” dedi.

Eflatun-beyazlı kulübün internet sitesindeki maç haberinde, “Real Madrid’in Mestalla’da kazanmasını engelleyen hakem skandalı” başlığı atıldı.

Real Madridli oyuncu Aurelien Tchouameni de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bu rezalet.” diye yazdı.

MARCA VE AS ‘SKANDAL’ DEDİ

Bu olay, İspanya’daki spor basınında da geniş yer buldu.

Marca gazetesi, “Mestalla’da skandal” manşetini kullanırken, “Manzano’nun inanılmaz bir yanlışı” olduğunu iddia etti.

“Şampiyonluk skandalı” başlığını atan AS gazetesi, Girona ve Barcelona ile zirve yarışı yapan Real Madrid’in önemli bir puan bıraktığına işaret etti.

El Mundo Deportivo ise “Lig şampiyonluğu için Barça’ya büyük fırsat” başlığını kullandı ve Barcelona’nın bugün galip gelmesi halinde Real Madrid ile arasındaki puan farkını 6’ya düşüreceğini belirtti.