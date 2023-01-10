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Google Pixel 8 Türkiye’de satılacak mı?

Google’ın yeni akıllı telefonu Google Pixel 8’in satılacağı ülkeler belli oldu.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 14:13
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Google Pixel 8 telefon modelinin satılacağı ülkeler açıklandı

Google Pixel 8 Türkiye’de satılacak mı?
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Google yeni akıllı telefonu Google Pixel 8’i tanıtmıştı.

Donanım Günlüğü’nde yer alan bilgilere göre, son dönemde Türkiye’nin pek çok akıllı telefon üreticisi için cazip bir bölge olması, Pixel 8 modelinin ülkemizde de satışa sunulacağı yönündeki iddiaları kuvvetlendirmişti.

SATIŞIN YAPILACACAĞI ÜLKELER

Google geçtiğimiz gün Pixel 8’in satılacağı ülkeleri açıkladı.

Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, Tayvan ve Birleşik Krallık’ta satışa sunulacak olan Pixel 8, yine Türkiye ve çevresine uğramayacak.

Google, Pixel telefonlar ile HDR+ fotoğrafçılığı destekleyen ilk markalar arasındaydı. Şirket şimdi ise Pixel 8 serisi ile HDR+ fotoğrafçılığı bir adım öteye götürmeyi planlıyor.

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