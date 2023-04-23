Konyaspor 42'yi gördü. Recep Çınar yazdı

Konyaspor adına gazoz, Kasımpaşa adına ise korkulu rüya görmemek için kazanılması gereken bir maçtı…

Konyaspor 39 puanla 9’ncu, Kasımpaşa ise 33 puanla 12. Sırada yer alıyorlardı…

İstanbul temsilcisi, hem kadro, hem de ekonomik olarak birçok Anadolu takımının çok çok önünde…

Siz bakmayın Kasımpaşalıların düşme potasındaki takımların bir tık önünde olmasına…

Kötü takım değil Kasımpaşa…

Kasımpaşalıların en büyük istikrarsızlığı teknik adam seçimlerinde oldu…

Sami Uğurlu ile sezona başlayan, ancak, ikinci haftada 6-0’lık Fenerbahçe yenilgisi ile genç teknik adamla yollarını ayıran Kasımpaşa, Şenol Can’la anlaştı…

Ancak, Şenol Can’a da 11 hafta dayanan Kasımpaşalılar, çareyi Selçuk İnan’da aradılar, ne var ki, Selçuk İnan’dan da istediklerini alamayan İstanbul ekibi, eski hocaları Kemal Özdeş’le sezonu tamamlama kararı aldı…

Sadece teknik adam değil, sportif anlamda da istikrarı yakalayamayan Kasımpaşalılar, Konyaspor’a karşı bir üstünlük kurabilmek için çıktılar sahaya…

Kasımpaşa karşısına, ideal kadrosuna yakın bir oyuncu gurubu ile çıktı Aleksandar Stanojevic...

Sakatlıkları olan Muhammet Demir, Endri Çekici, Oğulcan Ülgün ve Uche Ikpeazu Kasımpaşa maçı kadrosunda yer almadılar.

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Karşılaşmanın ilk 45’inde rakibine oranla daha baskın olan, özellikle Guilherme ve Marlos Moreno ile Kasımpaşa kalesini tehdit eden yeşil-beyazlılar, maçın ilk golünü kalelerinde görmelerine rağmen, daha etkili oynadılar…

Duran bir toptan da Calvo’nun kafasıyla eşitliği sağladı yeşil-beyazlılar…

Adana Demirspor yenilgisi ve taraftarların sürekli olarak yönetimi istifaya davet etmesi Konyaspor’lu oyuncuları hırslandırmış olmalı ki, Kasımpaşa maçında hem rakibe, hem de topa daha agresiflerdi…

Konyaspor’un sol tarafında oynayan Guilherme ve Marlos’a, sağ tarafta ya da orta sahada görev alan oyuncular da katkı sunabilselerdi, ilk yarıda 2-1’den daha farklı bir skorla soyunma odasına gidebilirdi yeşil-beyazlılar…

Bu karşılaşmanın ilk yarısında, Konyaspor’un tutanı, yani Sehiç’in üç net kurtarışı ile bu takımın atanı, yani Mame Diouf’un hakkını yememek lazım…

İlk yarıda iyi iş çıkardılar.

Şurası kesin; Mame Diouf problem çözebilme yeteneği yüksek bir oyuncu…

Konyaspor’un kadrosunda "o varsa sorun yok" diyen hiç kimse haksız sayılmaz…

Özellikle deplasmanda.

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İlk yarıda 1-0’dan 2-1 geriye düşmek Kasımpaşalı oyuncuları ve teknik adamları biraz daha oyunun içine sokması doğaldı, ancak işe yaramadı…

İkinci 45’e baskılı başlayan Kasımpaşalılar, oyunun ilerleyen bölümlerinde rölantiye dönünce, Konyaspor rakip kalede daha sık görünmeye başladı…

Konyaspor’un Sırp Hocası Aleksandar’ın 64’de yaptığı Mhalak ve Bruna Paz hamleleri az da olsa işe yaradı ve Konyaspor geçişleri daha iyi yaptı…

Maçın 75 ile 80 arasında iki takım da önemli pozisyonlar bulmalarına rağmen, kalelerinde güven veren Günay ve Sehiç, skorun değişmesine izin vermediler…

Bu anlamda iki kaleciyi de kutlamak lazım…

Ev sahibi takım, zaman zaman Bahoken ve Mamadou ile tehditler oluştursa da, Konyaspor savunması ve kaleci Sehiç iyi yer tutunca, daha doğrusu birinci bölgede kale gibi durunca, bu iki oyuncunun çabaları da Kasımpaşa takımının puan almasına yetmedi…

Zengin, futbol kültürü olmayan, ama hatırı sayılır futbolcuları bünyesinde barındıran Kasımpaşa, kendi saha ve seyircisi önünde Konyaspor’a teslim olmaktan kurtulamadı…

Konyaspor ise belki göze hoş gelen bir top oynamadı, ama yarım puan dahi kaybetmeye tahammülü olmayan Kasımpaşa deplasmanında altın buldu...

Ve bir şey daha; Konyaspor’un 42’yi görmesi de görsel anlamda gönülleri hoş tutuyor.