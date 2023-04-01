Renault Megane modelin fiyatları açıklandı. İşte zamlı Nisan ayı fiyatları

Ootmotiv sektöründeki uçuş devam ediyor. Çip krizi, döviz kuru gibi nedenlerden dolayı zamlı fiyatlar sürüyor.

Otomobil modeli Reanult Megane’nin zamlı fiyatları açıklandı. Mart ayında Joy 1.3 TCe 140 bg modelin fiyatı 670 bin Tl olarak duyurulmuştu. Nisan ayında bu model 715 bin 900 Tl oldu.

İŞTE NİSAN AYI FİYATLARI:

MART AYI FİYATLARI

Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre, otomobil, ülkemizde üç motor seçeneğiyle satışa sunuluyor.

1.3 TCe 140 bg, adından da anlaşıldığı gibi 140 beygir güç ve 260 Nm tork üretebiliyor. 6 ileri manuel şanzımanla gelen motorun yakıt değerleri ise ortalama 5,9 litre seviyelerinde. Bunun dışında aynı motorun 7 ileri/EDC (Çift kavramalı otomatik vites) şanzıman sunan bir versiyonu daha var. Bu noktada tork üretimi 240 Nm seviyelerine geriliyor. Ayrıca iki seçeneğin de benzinli olduğu da belirtiliyor.