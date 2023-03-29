TOGG'un asıl ve yedek talihlileri belli oldu

Togg yetkilileri, resmi kanallar dışındaki oluşumlara itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Togg, resmi olarak Trumore uygulaması ve togg.com.tr adresi üzerinden siparişleri kabul ettiğini ve Togg Care/Kullanıcı İlgi Merkezi'ne 0850 222 86 44 numaralı telefondan ulaşılabileceğini belirtti.

Ayrıca, vatandaşları telefon veya mesajla asılsız yalanlarla kandırmaya çalışan kişilere karşı suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Togg yetkilileri, bu tür dolandırıcılık girişimlerini yakından takip edeceklerini ve bundan sonra da vatandaşları bu konuda bilgilendireceklerini açıkladı. Saat 22:30'da açıklanacak kazananların listesi merakla bekleniyor.

Çekiliş Togg'un Youtube kanalından ve TRT Haber'den canlı olarak yayınlandı.

T10X aracını ön sipariş verenler arasından şanslı olanların isimleri saat 22.30'da Togg'un resmi internet sitesinde açıklanacak.

Toplam 177,467 kişinin ön sipariş verdiği araç için, şanslı 20 bin kişi ön sipariş hakkı kazanacak.

Kazananların adları, Togg'un internet sitesi ve Trumore uygulaması üzerinden açıklanacak. Ayrıca, yedek listede de 20 bin kişi yer alacak ve iptaller durumunda yedek listedeki kişiler devreye girecek.

Ancak, yedek listeye girenlerin ön sipariş hakkı kazanamamaları durumunda, 2024 yılında yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle birlikte T10X sipariş edebilecekler.

Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe katılmadan araçlarını teslim alabilecekler.