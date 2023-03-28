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2024 Renault Espace tanıtıldı. İşte özellikleri

Renault’un yeni SUV modeli 2024 Renault Espace’i tanıttı. Özellikler de açıklandı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 15:48
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Renault Espace'nin özellikleri belli oldu

2024 Renault Espace tanıtıldı. İşte özellikleri
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Renault’un yeni modeli Renault Espace’in özellikleir ortaya çıktı.

Espace yakında Avrupa'da siparişe açılacak. Ancak modelin fiyatıyla ilgili henüz bir bilgi açıklanmadı.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Austral'den daha uzun olmasına rağmen selefiyle kıyaslandığında 14 cm daha kısa olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca ağırlık olarak da 215 kg daha hafif gövdeye sahip.

Yeni Espace'ın elektrikli bagaj kapağıyla kolayca erişilebilen kargo bölümü 7 kişilik konfigürasyonda tüm koltuklar aktifken 159 litre hacim sunuyor. 5 koltuklu versiyonda arka koltuklar katlıyken ulaşılabilen en yüksek değer ise 1818 litre.

Fransız marka, 5 koltuklu versiyonda arka koltukların tamamen öne kaydırılmasıyla arkada 777 litre bagaj hacminin oluştuğunu belirtiyor.

Yeni Espace'da Techno, Iconic ve Esprit Alpine olmak üzere üç farklı donanım seviyesi mevcut. Jant seçenekleri seviyeye göre 19 veya 20 inç olarak karşımıza çıkarken giriş seviyesinde dahi 12.3 inç dijital gösterge ve 12 inç dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. 9.3 inç head-up display ise ekstra ücret karşılığı listeye ekleniyor. Ayrıca, kablosuz şarj ünites, iki tane 12V güç ve her koltuk sırası için 2'şer tane USB C girişi mevcut.

Renault'ya göre yeni Espace, sürüş ve güvenlik teknolojileri bakımından ailenin en gelişmiş üyesi olacak. Yeni SUV'un toplamda 32 tane gelişmiş sürücü asistan teknolojisine sahip olduğu belirtiliyor.

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