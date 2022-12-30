Beşiktaş'ta flaş ayrılık. Resmen açıklandı

Açıklamada, "2020-21 sezonundan bu yana Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörlüğü görevini yürütmekte olan Ahmet Kandemir ile olan sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmiş bulunmaktayız. Ahmet Kandemir'e emekleri için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Siyah-beyazlı kulüp Kandemir'in yerine ise Polonyalı koç Igor Milicic'in getirildiğini duyurdu.