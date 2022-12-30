Beşiktaş-Adana Demirspor maçı öncesi skandal. Fenerbahçeli eşini Beşiktaş maçına almadılar

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş-Adana Demirspor maçı öncesi Beşiktaş taraftarı İbrahim Burak Ersavaş, Fenerbahçeli eşine bilet almak isterken beklemediği bir olayla karşılaştı.

Kombine biletinin yanına eşi için bilet almak isteyen Ersavaş, Adana Demirspor maçına özel İstanbul İl Güvenlik Kurulu Spor Şube kararıyla Beşiktaş logolu Passolig kartı olmadığı için eşine bilet alamadı.

Yeniçağ'a konuşan Ersavaş açıklamasında; ''Maç günü Beşiktaş maçına girecektik. Rakip haricinde satış yapılıyordu. Kulübü aradım. Spor şube kararıyla başka takımın logolu Passolig kartının giriş yapılamayacağını söylediler. Paramızla rezil olduk. Herkes aynı takımı tutmak zorunda değil.

Vizeyi fazladan 1 yıl uzattım. Kendimin ve eşimin. 200 liraya yakın para verdik. Ben maça neden gidemiyorum. Onların maçında da ben gidemiyorum. Aynı şey bana da olacak. Amacımız eğlenmek. Derbi maçı da değil, normal bir maç.

Kulübü de aradım, Valiliğe mail attım. Cimer'i de aradım. Neden böyle yapılıyor?'' ifadelerini kullandı.

Ayrıca Ersavaş; ''Önemli olan artık bu sorunlar çözülsün.

Biz değil, kimse yaşamasın. Keyfi kararlarla ömrümüz geçmesin, paylaşılan zamanlar değerlidir..

Temeli bu, sinirlendim kızdım ve mantıklı - hukuki cevap arıyorum. Maça girmeden kimin bileti olduğu belli, kimin nerede oturduğu, giriş yapıp yapmadığı, yanında birisine bilet alıp almadığı, her şey belli kayıtlardan'' ifadelerini kullandı.

İşte Ersavaş'ın attığı mail;

Merhabalar,

Kombine biletim var

Beşiktaş'lıyım

Eşime bugünkü maç için bilet alacaktım

Kombine biletimin tam yanı boş idi

Kendisi Fenerbahçeli

Kart vize süresi dolmuş, uzattım.

Tekrar bilet alım işlemi yapmak istedim onaylamadı!

Kulübü aradım,

Bugün Adana Demir Spor maçına özel sadece Beşiktaş passolig kartı ile giriş yapılabiliyormuş,

İstanbul il güvenlik kurulu spor şube kararıymış.

Tekrar ediyorum BUGÜNE ÖZEL

çünkü maç günü normal de diğer kulüp üyelerine de SATIŞ AÇIK.

İnsanlar ailecek, sevdikleriyle maça gidemeyecek mi?

Anayasal hak değil mi?

Bu sistem niye kuruldu? Passolig, taraftarın kayda alınması?

Kimin maça girdiği belli değil mi?

Niye sistem ile çelişen KARARLAR ALINIYOR?

Neden paramızla rezil oluyoruz?

Yazık değil mi bu ülke insanına?

Sorularıma mantıklı ve hukuki cevap verebilecek merciye mailimi aktarırsanız sevinirim.

Saygılarımla

İbrahim Burak Ersavaş