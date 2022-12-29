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Dripliglerin Kralı, Kral Arthur! İşte Beşiktaşlı Masuaku

Herkesin konuştuğu Masuaku’nun bilinmeyen hayat öyküsünü Medyanın Prometheus’u Sedat Kaya yazdı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 23:36
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Masuaku İngilizleri çoktan mest etti: Lakabı: Dripliglerin Kralı, Kral Arthur

Dripliglerin Kralı, Kral Arthur! İşte Beşiktaşlı Masuaku
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SEDAT KAYA / Yeniçağ 

Beşiktaş’ı bu gece galibiyete taşıyan Masuaku’nun asıl adı Fuka-Arthur Masuaku Kawela.
Kongolu bir anne babanın çocuğu ve 7 Kasım 1993 doğumlu.
Kuzey Fransa'nın Lille şehrinde dünyaya geldi.
Babası eski bir futbolcu olduğu için küçük yaşta futbola merak sardı.


Henüz 8 yaşındayken, yerel futbol takımı Lille OM’de oynamaya başladı.
15 yaşında RC Lens’e geçti, ardından Valenciennes, sonra da Olympiacos’ta profesyonel oldu
2016”da West Ham’la 6,2 milyon sterline dört yıllık bir sözleşme imzaladı.
İngiltere’de futbolunun zirvesine çıktı.


West Ham'daki yükselişi öyle etkileyiciydi ki, takımın favori sol beki olarak yerini sağlamlaştırdı.
İngilizler onun top sürme becerisi nedeniyle “Dripliglerin Kralı”, “Kral Arthur" lakabı taktılar.
İngiliz basınında “Lukaku’dan daha iyi” yorumları yapıldı.
Masuaku sahada son derece hırslı ve risk almaktan çekinmeyen bir kişilik olmasına rağmen, futbol dışında neşeli, dürüst ve sevecen olarak tanınıyor.
Modaya ilgisi var ve hobilerin yanı sıra seyahat etmeyi, sevdiklerinizle vakit geçirmeyi seviyor.

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