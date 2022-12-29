Montella 'Maalesef' dedi ve üzüntüsünü açıkladı

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş maçının ardından konuştu.

Montella, şunları söyledi:

"Maalesef 2022'yi mağlubiyetle kapattık. Maça iyi başladık. Ama rakip gol attı. İkinci yarıda beraberliği getirecek oyunu oynadık ama maalesef top kaleye girmedi. Şu an hem kafa hem de fiziksel olarak dinlenmemiz gerekiyor.

İstediğimiz şekilde devam etmek için 2023'e giriş yapacağız. Futbolcularımız her şeyi verdi, beraberliği yakalayabilirdik. Biz pozisyon üretiyoruz. Daha çok değerlendirmeliyiz. Çalışıp geliştireceğiz. Maalesef bir futbol efsanesini daha kaybettik. Pele'nin ailesine sevgiler gönderiyoruz."