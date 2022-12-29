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'Beşiktaş taraftarı tuzağa düşmesin'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor maçından sonra konuştu

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 23:01
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Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar

'Beşiktaş taraftarı tuzağa düşmesin'
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gedson'u öven Güneş, "Gedson yürekten oynuyor. Özellikleri var, eksiklerini düzeltirse bunu daha iyi kullanabilir" yorumunu yaptı.

Güneş, "Bugün Josef'in sarı kart gördüğü pozisyonun en az 10-15 tanesi Gaziantep'te oldu, hiç sarı kart gösterilmedi. Başka kulüpleri korumaya kalkarsan kaos olur, biz bunun dışında kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Transferle ilgili de konuşan Güneş, şöyle devam etti:

"Nedense Beşiktaş üstünde daha çok transfer yazılıp çiziliyor ama benim beyanım olmadı. Takımın başarasına katkı yapacak oyuncularla çalışacağız. Bir dedikodu ortamı oluşturmak doğru değil. Hoca bunu alacak, bunu bırakacak. Beşiktaş taraftarı tuzağa düşmesin.

Samet Akaydın'ı, Onur Bulut'u, Ozan Tufan'ı beğeniyorum. Cengiz Ünder'i, Çağlar Söyüncü'yü beğeniyorum. Çok beğendiğim oyuncu var ama bunlar alınır, alınmaz. Samet'in başka bir takımla anlaştığı konuşuluyor. Ben işime bakıyorum."

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