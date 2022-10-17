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  • 41 madenci öldü CNN Türk canlı yayında stüdyoya kömür getirdiler. Rezalette son nokta

41 madenci öldü CNN Türk canlı yayında stüdyoya kömür getirdiler. Rezalette son nokta

Bartın’da 41 işçinin öldüğü maden faciasının ardından CNN Türk ekibi stüdyoya kömür getirdi. İTÜ Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Cengiz Kuzu, canlı yayında neye uğradığını şaşırdı.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 15:00
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Rezalette son nokta. 41 madenci öldü CNN Türk canlı yayında stüdyoya kömür getirdiler

41 madenci öldü CNN Türk canlı yayında stüdyoya kömür getirdiler. Rezalette son nokta
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Bartın Amasra’da meydana gelen maden faciasında 41 canımızı yitirmemizin ardından CNN Türk ekranları ilginç anlara sahne oldu.

Canlı yayında stüdyoya kömür getirildi.

Sunucu, İTÜ Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Cengiz Kuzu’ya “Buyrunuz ayağa kalkalım. Biz biraz daha yakından bakmak istiyoruz meseleye. Bu kömürün temel özellikleri neler?” diye sordu.

Kuzu ise kömürleri görünce şaşkınlığını gizleyemeyerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu kömürün…
İnternete baktığınızda görürsünüz.
Zahmet etmişsiniz getirmişsiniz.
Kalkmamı isterseniz kalkarım ama söyleyecek bir şey yok.
İsterseniz kürekleyebiliriz ama maksadını aşan bir şeyin içine de girmek pek arzulamıyorum.
Ne yapabilirim ben bununla yani.
Şöyle elimize alabiliriz…”

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Gavurdağlı
17.10.2022 09:31
Herşeyin içini boşalttılar ya.. yazık koca proflar sunucuların elinde oyuncak gibi.. Tüm kanallar A HABER Çizgisine getirtiliyor..  
 
Abuzer Sığırtmaç
17.10.2022 09:26
Bunlara maaş verileceğine sığır beslenense memlekete faydası olur  
 
Kartopu Kamil
17.10.2022 09:13
Oradaki hocamızın derhal orayı terk etmesi gerekirdi aman ne yaptığını bilmiyorum. Yazık oluyor bilim adamlarımıza.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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