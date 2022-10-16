2021'de her gün 47 maden kazası yaşandı. ''Kader değil sürekli bir cinayet ve katliam''

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye’de maden kazaları ile ilgili rapor hazırladı. 2021 yılında devletin resmi kayıtlarına göre maden ve madencilik sektöründe toplam 16 bin 995 iş kazası yaşandığına dikkat çeken Ağbaba’nın yazılı açıklaması şöyle:

"Resmi verilere göre 2021 yılında Türkiye’de her gün maden sektöründe 47 adet iş kazası gerçekleşmiştir. SGK kayıtlarına göre 2021 yılın maden ve madencilik sektöründe yaşamını yitiren işçi sayısı 75’tir.İSİG Meclisi verilerine göre Maden ve Enerji işkolunda 2021 yılında yaşamını yitiren işçi sayısı 114’tür. Maden sektöründe yaşananlar bir kader değil sürekli bir cinayet ve katliam haline dönüşmüştür.

"ILO VERİLERİNE GÖRE MADEN SEKTÖRÜNDE ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARINDA BİRİNCİ SIRADAYIZ"

ILO verilerine göre Türkiye 2020-2021 yıllarına kıyasla maden sektöründe ölümlü iş kazalarında açık ara Avrupa birincisidir. Türkiye’de 2021 yılında kayıtlara geçen 75 ölümlü iş kazası olmuşken Türkiye’ye en yakın ülke 30 ölümlü iş kazası ile Ukrayna olmuştur. Fransa’da bu sayı 5 iken Almanya’da 3, Çek Cumhuriyeti’nde ise 2 ölümlü vaka tespit edilebilmiştir. Estonya, Danimarka, Finlandiya, Belçika, Macaristan, Hollanda gibi ülkelerde bu tarihler arasında maden sektöründe ölümlü iş kazası vakasına rastlanılmamıştır. Nedense maden sektöründe yaşanan katliamlar hep bizim ülke de kader olarak görülmektedir.

"MADEN SEKTÖRÜNDE KAYITLI MESLEK HASTALIĞI SAYISI İZAHA MUHTAÇ"

4 temel ekonomik faaliyet kapsamında SGK verilerine göre maden ve madencilik sektöründe 2021 yılında kayıtlı meslek hastalığı sayısı 58 olarak açıklanmıştır. Maden sektöründe çalışan işçilerimiz sadece iş cinayetlerine kurban gitmediğini aynı zamanda meslek hastalığına da kurban gittiği gerçeği herkesi malumu. Bu bakımdan madencilik sektöründe kayıt altına alınan meslek hastalığı verileri ülke ve sektör gerçeği ile uyuşmamaktadır."