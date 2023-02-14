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Profesör açıkladı. Deprem bölgesinde sağlık alanında neler yapılmalı?

Prof. Dr. Oğuz Özyaral, deprem bölgesinde dikkat edilmesi gereken hijyen kurallarını sıraladı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 09:26
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Deprem bölgesinde sağlık alanında neler yapılmalı?

Profesör açıkladı. Deprem bölgesinde sağlık alanında neler yapılmalı?
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Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Koruyucu Sağlık Uzmanı ve Mikrobiyolog Prof. Dr. Oğuz Özyaral, deprem bölgesindeki yurttaşların sağlığına ilişkin dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin önerilerde bulundu. Özyaral özellikle su ve sabuna erişimin çok önemli olduğunu ifade etti. 

TETANOZ ÇAĞRISI

En çekindiğimiz ise maalesef kanalizasyona karışmış olan atık ve artıkların normal kullanım ve içme sularına bulaşmasıdır. Ülkemizde 6331 sayılı yasaya göre temiz ve içilebilir suya erişilmesi gerekiyor. İkinci yaklaşımımız ise bölgede antiseptik ve dezenfektan maddelere çok ihtiyaç var. Tetanozla yüzleşme durumu olabilir, bölgede aşının derhal güçlendirilmesi gerekiyor. Bölgede ayrıca, açık suların kontrol altına alınması lazım. Burada çok önemli bir noktanın da üstünü çizmek lazım, halkımızı da bilinçlendirmek gerekiyor.

MİKROBİYAL KİRLİLİĞE DİKKAT!

Orada enkaz kaldırılırken koruyucu maske kullanması geriyor. Halk o bölgeye yaklaştığında maskesiz olmaması lazım. Toz bulutu ve onların içindeki mikrobiyal kirlilik akciğerlerde enfeksiyon odağı oluşturabilir. Salmonella ve tifoyu engellemek için, viral enfoksiyonların önlenmesi adına, kolera gibi enfeksiyonların yayılmasını önlemek adına potasyum permanganat tabletleri suya konur belli bir süre beklenir ve ondan sonra eller dezentekte edilirdi. Bu da önemli bir süreçtir."

'TAŞINABİLİR TUVALETLER HER ŞEYİN ÖNÜNDE'

Özyaral'ın değerlendirmeleri şu şekilde:

"Koruyucu sağlık açısından büyük felaketler dediğimiz bu olaylarda en önemli ihtiyaç enkazdan geriye kalan çöpler, atıklar, hayvan bedenleri ve enkaz altında kalan insanlar nedeniyle kanalizasyon sistemlerini kontrol etmek zorlaşıyor. Normal su sisteminde bunlarla bulaş olabileceğini duyduk.
Bölgede içme sularında klorlama çok önemli. Kişilere pet sular vermek kirliliği önlemek açısından son derece önem arz ediyor. Taşınabilir tuvaletler ise her şeyin önünde geliyor. Hareketli, seyyar tuvaletlerin derhal yerleştirilmesi lazım. Kuyruklar oluşabiliyor ve insanların ihtiyaçlarını herhangi bir yere yapma durumu olabiliyor. Bu da kemirgenlerin ve böceklerin bunları alıp başka yere taşıması demektir. 

UYUZ İÇİN ÖNERİLER

Özyaral ayrıca kamplardaki uyuz örneklerinin görüldüğü iddialarına ilişkin uyuzun en kolay ellerle bulaştığını ve dermatologların tavsiye ettiği kremlerin ellere sürülmesi gerektiğini belirtti. Özyaral son olarak su ve sabuna dikkat çekerek yurttaşlara C vitamini verilmesi gerektiğini belirtti.

BAKAN KOCA'DAN 'AŞI' AÇIKLAMASI

Deprem bölgesinde açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise tetanoz aşısına ilişkin şu değerlendirmede bulundu: 

"Deprem bölgesindeki illere ilk günden itibaren 80 bin 516, yaralıların sevk edildiği illere stoklara ek tetanos aşısı gönderildi. Aşılar konusunda herhangi sorun yok."

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