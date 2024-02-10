Rıdvan Dilmen Fenerbahçe başkalığı için desteklediği ismi açıkladı

Fenerbahçe efsanesi ve yorumcu Rıdvan Dilmen katıldığı Youtube programında sarı-lacivertlilerde sezon sonunda gerçekleştirilecek başkanlık seçimi hakkında konuştu.

Gönlünde yatan başkanın Aziz Yıldırım olduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, “Ali Bey olmazsa Aziz Bey’in bir dönem Fenerbahçe’nin başına geçmesi gerektiğini düşünüyorum Hiç kimsenin aday dahi olmaması lazım Aziz Bey gel’ demeleri lazım. Aziz Bey büyük işler yapmıştır Fenerbahçe Kulübü’ne Geçmişte yaptığı hatalar vardır muhakkak Onlar da gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama zorla getiririm ben olsam, yakışır yani” ifadelerini kullandı.