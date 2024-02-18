Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu: Ali Şansalan bile rahattı

Kaynak: Haber Merkezi
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu: Ali Şansalan bile rahattı
Galatasaray'ın, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ettiği maç sonrası Rıdvan Dilmen'in açıklaması dikkat çekti.

Sarı kırmızılılar puanını 69 yaparak liderliğini korudu.

Yorumcu Rıdvan Dilmen, MKE Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirirken ilginç bir tespitte bulundu.

İşte Dilmen'in sözleri:

Galatasaray 15 dakikada 2 gol buldu 15'ten sonra rölantide oynadı ve rahat kazandı. Bu maç Galatasaray'ın istediği gibi gitti.

Galatasaray'ın oyunu ve isteği takımı rahatlattı, Okan Buruk rahatlattı hatta hakem Ali Şansalan bile rahatlattı maç kolay geçeceği için. Bu maçtan önce ikinciliğe düşen Galatasaray ama Okan Buruk takımına o kadar güveniyor ki Lucas Torreira'yı Sparta Prag maçı için dinlendirdi.

"ANTRENMAN YAPIYORMUŞ GİBİ OYNADI"

Galatasaray bu sezonun en iyi deplasman oyununu oynadı. Galatasaray ilk yarıyı harika oynadı. İkinci yarıda rahat bir oyunla maçı aldı.

"Berkan bugün çok başarılıydı. Davinson Sanchez maçın en iyisiydi. Tete performansıyla, 'Hocam ben buradayım' dedi. Zor olması beklenen maçta Galatasaray sanki Florya'da antrenman yapıyormuş gibi oynadı.

Galatasaray Ankaragücü'nü sahadan silip süpürdü. 90 dakikada hükmetmek zor ama Köhn'ün iyi ve etkili bir oyuncu olduğunu gördüm.

Okan Buruk, Sparta Prag maçını Ankaragücü maçından önce oynamış.

İlgili Haberler
Ergin Ataman kupayı ezeli rakip Olympiakos'a kaptırdı küplere bindi. Suçu iki yıldızına attı
Rıdvan Dilmen demediğini bırakmadı. İsmail Kartal cevabı sahada verdi
Rıdvan Dilmen'den Sparta Prag için Süper Lig iddiası
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin puan kaybedeceği maçı açıkladı. Galatasaray için bomba bir kehanette bulundu
Rıdvan Dilmen Okan Buruk ve İsmail Kartal arasındaki farkı anlattı. Fenerbahçe'nin neden kaybettiğini açıkladı
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe Alanyaspor maçı öncesi flaş iddia. 'Benim iddiam şu' diyerek anlattı
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe başkanlığı için desteklediği ismi açıkladı
Son Haberler
Batık gemiden yeni görüntüler. Mürettebat kamaralarına ulaşıldı Gündem
Batık gemiden yeni görüntüler. Mürettebat kamaralarına ulaşıldı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yaptı Gündem
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yaptı
Ergin Ataman kupayı ezeli rakip Olympiakos'a kaptırdı küplere bindi. Suçu iki yıldızına attı Spor
Ergin Ataman kupayı ezeli rakip Olympiakos'a kaptırdı küplere bindi. Suçu iki yıldızına attı
Emekliye kırmızı et hayal oldu. Emekli 2018'de kurbanlık alabilirken şimdi 5 kilo et alamıyor Gündem
Emekliye kırmızı et hayal oldu. Emekli 2018'de kurbanlık alabilirken şimdi 5 kilo et alamıyor
31 yıl sonra Avrupa Şampiyonu olduk Spor
31 yıl sonra Avrupa Şampiyonu olduk
Muş’ta araç defalarca takla attı. 4 yaralı Gündem
Muş’ta araç defalarca takla attı. 4 yaralı