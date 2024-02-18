Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu: Ali Şansalan bile rahattı

Sarı kırmızılılar puanını 69 yaparak liderliğini korudu.

Yorumcu Rıdvan Dilmen, MKE Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirirken ilginç bir tespitte bulundu.

İşte Dilmen'in sözleri:

Galatasaray 15 dakikada 2 gol buldu 15'ten sonra rölantide oynadı ve rahat kazandı. Bu maç Galatasaray'ın istediği gibi gitti.

Galatasaray'ın oyunu ve isteği takımı rahatlattı, Okan Buruk rahatlattı hatta hakem Ali Şansalan bile rahatlattı maç kolay geçeceği için. Bu maçtan önce ikinciliğe düşen Galatasaray ama Okan Buruk takımına o kadar güveniyor ki Lucas Torreira'yı Sparta Prag maçı için dinlendirdi.

"ANTRENMAN YAPIYORMUŞ GİBİ OYNADI"

Galatasaray bu sezonun en iyi deplasman oyununu oynadı. Galatasaray ilk yarıyı harika oynadı. İkinci yarıda rahat bir oyunla maçı aldı.

"Berkan bugün çok başarılıydı. Davinson Sanchez maçın en iyisiydi. Tete performansıyla, 'Hocam ben buradayım' dedi. Zor olması beklenen maçta Galatasaray sanki Florya'da antrenman yapıyormuş gibi oynadı.

Galatasaray Ankaragücü'nü sahadan silip süpürdü. 90 dakikada hükmetmek zor ama Köhn'ün iyi ve etkili bir oyuncu olduğunu gördüm.

Okan Buruk, Sparta Prag maçını Ankaragücü maçından önce oynamış.