Rıdvan Dilmen hakem atamasındaki gizli gerçeği ortaya çıkardı. Fenerbahçeliler çılgına dönecek

Fenerbahçe Trabzonspor maçının ardından konuşan Rıdvan Dilmen bomba bir iddiada bulundu.

Rıdvan Dilmen hakem atamasındaki gizli gerçeği ortaya çıkardı. Fenerbahçeliler çılgına dönecek

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen Fenerbahçe’nin Trabzonspor’a 3-2 mağlup olduğu mücadelenin ardından Zorbay Küçük ve Mete Kalkavan’ın derbiye atanmasının ardından çarpıcı ifadelerde bulundu.

Rıdvan Dilmen’in ifadeleri şu şekilde:

TRABZONSPOR'A ŞİRİN GÖZÜKMEK İÇİN ATADILAR
“Bir önceki sezondaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi Zorbay Küçük'ü yine bu maça atadılar. O da yetmedi, bir önceki maçın VAR hakemi Mete Kalkavan'ı Trabzonspor'a şirin gözükmek ve Fenerbahçelilerin de gözünün içerisine sokarcasına bu maça atadılar!”

TÜRKİYE'DE FUTBOLUN İKLİMİ BU"
"Üşenmedim baktım, Uğurcan 17 saniyede falan atıyordu kale vuruşlarını. 90+8'de gördü sarı kartı. Daha 5. dakikada uyarıyordu hakem Uğurcan'ı. Türkiye'de futbolun iklimi bu."

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