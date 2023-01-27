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Zafer Ergin'den 'Arka Sokaklar' açıklaması. Rıza Baba diziye veda etmişti

Arka Sokaklar dizisi, 17 sezondur ekranda devam eden macerasına geçtiğimiz kasım ayında 45 günlük ara vermişti. Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sının diziden ayrıldığı konuşulurken oyuncu Zafer Ergin gerçeği açıkladı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 11:03
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Rıza Baba diziye veda etmişti! Zafer Ergin'den 'Arka Sokaklar' açıklaması

Zafer Ergin'den 'Arka Sokaklar' açıklaması. Rıza Baba diziye veda etmişti
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Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin, önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere yansıdı. 

Snob Magazin'in haberine göre; Oyuncu, geçtiğimiz eylül ayında 17'nci sezonuyla izleyiciyle buluşan ve geçtiğimiz günlerde ara veren 'Arka Sokaklar' dizisinin bittiğini söyledi.

"ARKADAŞLAR PARA ALMADAN FİNAL ÇEKELİM DİYOR"

Projede Rıza Baba karakteriyle fenomen olan Ergin, "Dizinin bir anda bitmesi bizi üzdü ve şaşırtı. Keşke Türker İnanoğlu, hasta olmasaydı, devam etseydik. O da sonuçta yapımcı, kendince bir takım şeyler gördü herhalde, devam etmedi. Hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Final yapmadan, şak diye bitti. Instagram'dan 'Sizi özledik' ve 'Ne zaman başlayacaksınız?' diye mesajlar geliyor. Bizim oyuncu olarak insana ve seyirciye saygımız var. Bize de, 'Kusura bakmayın şunun için bitti' demeleri lazımdı. Ayıptır. Finalin başka havası vardır. Arkadaşlar, 'Para almadan final bölümü' çekelim diyorlar" dedi.

"BEN DE MERAK EDİYORUM"

Ergin, "Tekrardan devam eder mi?" sorusuna, "Sizin gibi ben de merak ediyorum" yanıtını verdi.

Yapım ekibi, geçtiğimiz kasım ayında Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle kısa süre 'Arka Sokaklar'a ara verildiğini açıklamıştı. 
 

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