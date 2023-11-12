Rizespor da vurdu. İstanbulspor ligin dibine çapa attı. Turgay Beşyıldız yazdı

Turgay Beşyıldız /YENİÇAĞ

İddia ediyorum; bu Trendyol Süper Lig'de, bonservisi 2 milyon Euro edebilecek kaç tane oyuncu var derseniz, en fazla 10 tane var derim.

Yıllık maaşı 1 milyon Euro olabilecek kaç tane oyuncu var derseniz, ona da ortalama 15 kişi derim. Kısacası rakam budur, bunun üstündeki rakamlar fuzuli, gereksiz ve abartılı fazlalıklardır. Bu kadar net!

Bugünkü Çaykur Rizespor- İstanbulspor karşılaşmasında da, bir kez daha bunu gördüm. Kalite düşük, özelikle ilk dakikalarda tempo var, oyunun 30 dakikalarında yani üçte birlik bölümü bittiğinde, tempo Laleylim, hamburleylim havasına geçmeye başlıyor.

Sonra demeyeceksiniz, tribünler niye dolmuyor? Tabiki, bilet almada zorlananlarda bu sıkıntılı ekonomide yok değil, var. Bu da ayrı bir konu.

Konuk ekibin teknik adamı Hakan Yakın'ın, cezalı olup kenar kulübesinde olmadığı bu 90 dakikada; Sarı Siyahlılar, yardımcı antrenörlerine emanetti, Vural Öner'e... Oynadığı son 3 karşılaşmayı kaybeden ev sahibi Yeşil Maviler, İstanbulspor'a karşı oynadığı son 3 resmi karşılaşmayı ise kazanmış bir ekipti. Bu seferde öyle oldu. Yine kazandı ve ligdeki mağlubiyet serisinede bir son verdi.

Bu sezon Süper Lig'de, hücum bölgesinde Sivasspor'un ardından en az rakipten top kapan takım Çaykur Rizespor idi ve aynı zamanda en az şut çeken de takımdı. Buna rağmen iyi maçlarda çıkardı, çıkarmadı değil. Konuk ekip ise deplasmanda oynadığı son 9 Süper Lig maçını da kazanamamıştı. Her iki takımın birer oyuncusu, Loshaj ve Zeqiri, ülkelerinin Kosova Milli Takımı'nın kampındaydılar. Yoksa bugün rakip olacaktılar.

Ev sahibi olan atmacalar da, 3 oyuncu statü gereği kadroda yoktu. İstanbul temsilcisinde ise 2 oyuncu sakat oldukları için kadrosunda olmayanlardı. Son üç karşılaşmada sıfır puan çeken Rizespor'un teknik adamı İlhan Palut, bugün şeytanın bacağını kırma çabasındaydı ve kırdı. Çaykur Didi Stadyumu'nu tam olmasa da dolduramayan Yeşil Mavili taraftarlar, bu karşılaşmada takımlarını yine yalnız bırakmadılar ve alkışı hak ettiler. Demek ki; mazereti olanlar hariç vefakar ve cefakar olan onlarmış ki tribündeydiler.

Karşılaşmanın daha başında, 5. dakikaya girildiğinde; İngiltere Milli Takım formasınıda giymiş olan Rizesporlu jonjo Shelvey, orta yuvarlağın kendi yarı alanında kalan kısmında, İstanbulspor kalecisi Jensen'in kalesinden öne çıkmış olduğunu görünce, sağ ayağıyla çok iyi bir iç üst vuruş yaparak, Jensen'i uzak mesafeden avladı.

Rakip kaleciyi aşan top köşeden filelerle buluşunca, oyunun başında atmacalar 1-0 öne geçti. Shelvey, daha önce de oynadığı başka liglerde, bu tip golleri olan bir oyuncu olarak, haftanın ve yılın en iyi gollerinden biri olabilecek bir gole imzasını attı. Bu yarıda, Shelvey'in yine yaklaşık 25 metreden sert şutunu kaleci jensen, aynı güzellikte uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki takımda karşılıklı değişikliklere giderken; Sarı Siyahlılar, oyunun üçte birlik son bölümünde, ev sahibinin sahasını daha fazla ziyaret etti. Özellikle ikinci yarı oyuna giren Sambissa, jackson, Rroca ve Traore ve ile Rize defansına ciddi sıkıntılar yaşattığı anlar oldu.

Karşılaşmanın Antalya Bölgesi'nden orta hakemi S. Barış Saka, maçın kaderine çok etki edebilecek, ters kararlar vermedi. İstanbul temsilcisinin son dakikalarda, rakip sahadaki beraberlik çabaları sonuç vermeyince, Rize'de 5 puanla ligin dibine adeta demir attı!