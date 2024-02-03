Rizespor'da İlhan Palut'tan oyuncularına eleştiri

Kaynak: AA
Rizespor'da İlhan Palut'tan oyuncularına eleştiri
Karagümrük mağlubiyetinin ardından Konyaspor ile de golsüz berabere kalan Rizespor'da, teknik direktör İlhan Palut "Daha agresif olmalıyız" dedi.

Çaykur Rizespor; Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor ile evinde golsüz berabere kaldı. Karagümrük mağlubiyeti sonrası Konya karşısında da kazanamayan Karadeniz ekibinin hocası İlhan Palut, "Ofansif anlamda daha agresif, bitirici olmamız gerekiyordu. Defansif manada da takım savunması yaparken sertliğimizi biraz daha artırmalıyız" dedi.
Palut şöyle devam etti: "Maçta biraz daha tempo yapsak karşılaşmayı kazanabilirdik ama bir yandan savunma yönünden hiçbir şekilde kendimizi güvende hissetmedik. Her puan çok değerli. Çalışmalara devam edeceğiz. Oyuncularımız ellerinden geleni yaptı, ama daha iyisini yapabilir olmalıyız."
Transfer konusunda da görüşlerini paylaşan Palut, üç bölgeye takviye planlaması yaptıklarını, takımdan göndermeyi düşündükleri oyuncu olmadığını dile getirdi.

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