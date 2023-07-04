Robert De Niro'dan şüpheli ölüm hakkında ilk açıklama.19 yaşındaki torunu hayatını kaybetmişti

Geçen Mayıs ayında 7'nci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Hollywood yıldızı Robert De Niro ve ailesi, ani ölüm acısıyla sarsıldı. Usta aktörün 19 yaşındaki torunu Leandro De Niro Rodriguez hayatını kaybetti.

Haberi, Robert De Niro'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı, Drena De Niro duyurdu. Acılı anne, oğlunun dün hayatını kaybettiğini söyledi.

"IŞIĞI YAYMAYA ÇALIŞACAĞIM"

Drena De Niro yaptığı açıklamada, "Benim güzel tatlı meleğim. Seni karnımda hissettiğim andan itibaren seni kelimelerin veya açıklamaların ötesinde sevdim. Sevincim oldun. Kalbim ve hayatımdaki her zaman saf ve gerçek olan şeydin. Keşke şu anda seninle olsaydım. Keşke seninle olsaydım. Sensiz nasıl yaşanır bilmiyorum ama yaşayacağım. Devam etmeye ve annen olurken bana hissettirdiğin sevgiyi ve ışığı yaymaya çalışacağım" dedi.

İLK KEZ KONUŞTU

De Niro, torunun ani ölümüyle ilgili ilk kez konuştu. Page Six'in haberine göre, oyuncunun torununun ölümü nedeniyle kahrolduğu bildirildi.

"GİDİŞİYLE KAHROLDUM"

Oyuncunun açıklamasında "Sevgili torunum Leo'nun gidişiyle kahroldum. Taziye mesajları için minnettarız. Leo'muzun yasını tutarken sizden mahremiyet rica ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

ÖLÜM NEDENİ UYUŞTURUCU MU?

Leandro'nun ölüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak Daily Mail'in haberine göre, Leandro De Niro 1 milyon değerindeki bir evde "beyaz toz bir maddenin" yanında ölü bulundu. Polis, De Niro'nun uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği şüphesine odaklanıyor.

