Ünlü aktöre sansür. Çılgına döndü

Gotham Film ve Medya Enstitüsü tarafından verilen Gotham Ödülleri, dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Usta aktör Robert De Niro'nun ödül törenindeki konuşması, planlandığı gibi gitmedi. De Niro, beklenmedik çıkışıyla herkesi şaşırttı

"KONUŞMAMI KESTİLER"

80 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, New York'ta düzenlenen törende, kendisinin de Leonardo DiCaprio ve Lily Gladstone ile birikte başrolleri paylaştığı, Martin Scorsese'nin "Dolunay Katilleri" (Killers of the Flower Moon) filmi için "Tarihsel Simge ve Yaratıcıya Saygı" ödülünü vermek üzere sahneye çıktı.

De Niro, Osage şefi Geoffrey Standing Bear'ın uzun metrajlı videosunun oynatılmasının ardından hazırladığı konuşmayı sahnede okudu ve konuşmasının başlangıcının kesildiğini söyledi.

TRUMP'I ELEŞTİRDİĞİ BÖLÜMÜN SANSÜRE UĞRADIĞINI FARKETTİ

Konuşmasını yarıda keserek "Konuşmamın başı değişmiş, kesilmiş. Bundan haberim yoktu." diyen De Niro, konuşmasında Trump'ı eleştirdiği kısımların kendisine sorulmadan çıkarıldığını belirtti.

BBC'nin haberine göre, daha sonra telefonunu çıkaran ünlü aktör, konuşmasının kesilmemiş halini telefonundan okudu.

''GERÇEKLER ÇİRKİNCE DEĞİŞTİRİLİYOR...''

"Tarih, artık tarih değil. Gerçek, gerçek değil ve gerçekler bile alternatif gerçeklerle değiştiriliyor. Komplo teorileri ve çirkinlik tarafından yönlendiriliyor.” diye söze başlayan De Niro, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Florida'da genç öğrencilere kölelerin kişisel çıkarları için kullanılabilecek beceriler geliştirdikleri öğretiliyor. Eğlence endüstrisi bu iltihaplı hastalığa karşı dirençli değil. Dük John Wayne'in Yerli Amerikalılar hakkında söylediği meşhur söz şöyleydi:



'Bu büyük ülkeyi onlardan almakla yanlış yaptığımızı düşünmüyorum. Yeni topraklara ihtiyaç duyan çok sayıda insan vardı ve Kızılderililer bencilce bu toprakları kendilerine saklamaya çalışıyorlardı.'

''ESKİ BAŞKAN 4 YILDA BİZE 30 BİNDEN FAZLA YALAN SÖYLEDİ...''

Trump'a yönelik eleştirilerinin kesildiği kısmı da okuyan İtalyan asıllı sanatçı,

''Yalan söylemek, şarlatanın cephaneliğindeki başka bir araç haline geldi. Eski başkan, dört yıllık görev süresi boyunca bize 30 binden fazla yalan söyledi ve mevcut intikam kampanyasını sürdürüyor. Tüm yalanlarına rağmen ruhunu gizleyemiyor. Zayıflara saldırıyor, doğanın armağanlarını yok ediyor ve saygısızlığını gösteriyor, örneğin Pocahontas'ı hakaret olarak kullanıyor.'' şeklinde konuştu.