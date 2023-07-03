Robert De Niro'nun acı günü. 19 yaşındaki torunu hayatını kaybetti

Robert De Niro, kendisi gibi oyuncu olan en büyük kızı Drena De Niro'nun 19 yaşındaki oğlu Leandro De Niro Rodriguez'in ani ölümüyle yıkıldı.

Robert De Niro'nun acı günü. 19 yaşındaki torunu hayatını kaybetti

Hollywood yıldızı Robert De Niro ve ailesi, ani ölüm acısıyla yıkıldı. Ünlü aktörün 19 yaşındaki torunu Leandro De Niro Rodriguez hayatını kaybetti. Haberi, Robert De Niro'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı, Drena De Niro duyurdu. Acılı anne, oğlunun dün hayatını kaybettiğini söyledi. Ancak Leandro De Niro Rodriguez'in ölüm nedeni bilinmiyor.

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NTV'de yer alan habere göre; Instagram hesabında oğlunun fotoğrafıyla birlikte açıklama metni paylaşan anne De Niro, "Benim güzel tatlı meleğim. Seni karnımda hissettiğim andan itibaren seni kelimelerin veya açıklamaların ötesinde sevdim. Sevincim oldun. Kalbim ve hayatımdaki her zaman saf ve gerçek olan şeydin. Keşke şu anda seninle olsaydım. Keşke seninle olsaydım. Sensiz nasıl yaşanır bilmiyorum ama yaşayacağım. Devam etmeye ve annen olurken bana hissettirdiğin sevgiyi ve ışığı yaymaya çalışacağım" dedi.

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51 yaşındaki aktris, Carlos Mare ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlunun ardından mesajını, "Çok derinden sevildin ve takdir edildin. Keşke sadece bu aşk seni kurtarabilseydi. Çok üzgünüm bebeğim" diye bitirdi.

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Dedesi Robert De Niro ve annesi Drena De Niro gibi Leandro De Niro Rodriguez de oyunculuk yapıyordu. Annesi Drena ile birlikte 2018 yapımı "Bir Yıldız Doğuyor" (A Star Is Born) filminde rol almıştı. Dave Chappelle'in canlandırdığı George "Noodles" Stone karakterinin oğlunu oynamıştı.
Leandro aynı zamanda 2005 yapımı "The Collection"da ve 2018 yapımı "Cabaret Maxime"de de annesi ile birlikte rol almıştı.

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79 yaşındaki De Niro geçtiğimiz günlerde 7. kez baba olmuştu. Sevgilisi Tiffany Chen ile birlikteliğinden Gia Virginia Chen De Niro adını verdikleri kızı mayıs ayında dünyaya gelmişti.

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